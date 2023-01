Cum a desființat CTP cel mai de succes film romanesc, Teambuilding: „Se umpluse încăperea de maimuțe antropoide care râdeau”

Comedia „Teambuilding”, care are cele mai mari încasări din ultimii 30 de ani, a stârnit controverse încă de la lansarea în cinematografe. Astfel, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat un mesaj pe Facebook despre celebrul film.

„S-a râs la Teambuilding. Sunt întrebat de ce nu spun nimic de filmul românesc Teambuilding. Mai ales că scriu alții despre el pe net și pretind că aș fi scris eu. Există un răspuns: l-am văzut până la jumătate, acasă, pe computer, și a trebuit să mă opresc pentru că se umpluse încăperea de maimuțe antropoide care râdeau. Nu de film, râdeau de mine. Dacă aș și scrie ceva, orice, despre Teambuilding, cred că primatele ar începe să mă scuipe. Ce ziceți, am pierdut mult că nu l-am văzut pe tot?”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Cristian Tudor Popescu.

Însă, de altă părere este criticul de film Andrei Gorzo.

„Teambuilding are un număr de replici citabile („Eu am rată la casă. La mașină. La câine”, spune cineva din Cluj). Și, cu toate că în ansamblu e primitiv și/sau cras-comercial, are câteva incursiuni în zone de post-ironie și de atât-de-uncool-încât-e-cool – mă gândesc la părțile cu Cosmin „Micutzu” Nedelcu (pe al cărui personaj îl cheamă Horia Brenciu, motiv pentru care o viață întreagă s-a simțit blestemat, umilit etc.) și la cameo-ul adevăratului Brenciu. (În general, Micutzu proiectează o persona mai hip decât filmul din jurul lui.) Regret faptul că e un film atât de puțin preocupat de finețurile construcției audiovizuale a povestirii cinematografice, încât rasolește complet secvența partidei de paintball – nu se înțelege nimic din desfășurarea în spațiu a celor două echipe, din eventualele lor strategii, etc.; e un dezastru. Dar, oricât aș regreta un lucru sau altul, nu regret cele două ore petrecute la această comedie”, a notat criticul de film într-o cronică publicată pe blogul său.

„Teambuilding“ poate fi vizionat și pe Netflix. Filmul este o satiră a vieții din corporație, cu întâmplări amuzante dintr-un teambuilding în care corporatiștii se dezlănțuie, arătându-și, în final, și partea umană.