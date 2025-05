Călin Georgescu, niciun cuvânt despre Simion în ultima sa apariție publică. „Am tăcut pentru că am vrut să ascult”

Călin Georgescu nu a făcut nicio referire la candidatul George Simion în prima sa apariție de după 4 mai, când a venit la vot alături de liderul AUR.

Georgescu a avut un discurs, la Realitatea Plus, cu trimiteri la temele sale obișnuite: religie, familie, pământ, stejari.

„Tăcerea e uneori necesară, așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult. Dar am auzit zgomotul celor care răcnesc. Se aud doar strigătele autointitulatei elite. Ei nu ne vor egali, nu au nevoie de egali. Ei vor o viață bună pentru ei, pentru ai lor, dar nu și pentru restul”, a spus el.

El a fost introdus de Anca Alexandrescu cu textul: „Iată ce vrea să vă spună în această seară cel de care v-a fost atât de dor”.

Călin Georgescu a avut și un mesaj referitor la manifestațiile pro-Europa.

”Am văzut, cu consternare, zilele trecute, cum unii produceau zgomotul ridicolului, cerând blugi, banane și vacanțe scumpe în străinătate. Foarte bine, să fie, și blugi, și banane, și vacanțe. Dar să fie și pentru cei care nu-și permit o pereche nouă de blugi, de fructe exotice. Atât timp cât sunt copii care mănâncă zilnic cartofi fierți... În ceea ce privește vacanțele, mai întâi să asigurăm drumul spre școală al copiilor”, a transmis Călin Georgescu.

Pe 4 mai, George Simion, candidatul AUR la funcţia de preşedinte, s-a prezentat la vot însoţit de Călin Georgescu, în jurul orei 8:00, la secţia de votare organizată la Şcoala Nr. 1 din Mogoşoaia.

La ieşire, Călin Georgescu a făcut o scurtă declaraţie în faţa presei, spunând că prezenţa sa la secţia electorală nu reprezintă o validare a fraudei puse la cale de sistem, ci a venit pentru „a recunoaşte puterea democraţiei, a votului care sperie sistemul, pentru interesul poporului român, pentru demnitatea, măreţia şi nobleţea lui”.

„A venit vremea să ne luăm țara înapoi, eliberată de ciocoi, și turul doi înapoi. (...) Doar cu Dumnezeu înainte!”, a încheiat el.

„Am votat cu Călin Georgescu; suntem aici cu o singură misiune, revenirea la ordinea constituțională, revenirea la democrație, nu am niciun alt obiectiv decât locul 1 pentru poporul român, în slujba căruia mă aflu. Suntem aici cu poporul și pentru poporul român, suntem aici cu o singură dorință, să facem dreptate pentru România”, a declarat, la rândul său, Candidatul AUR, George Simion.

În aceeași zi, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a primit, duminică după-amiază, o sesizare împotriva lui Simion, cât și împotriva lui Georgescu.

Potrivit surselor, plângerea se referă la faptul că, atunci când au mers la secția de vot, cei doi au intrat cu mai mulți susținători.