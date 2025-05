Joe Biden, consultat de urgență. Problema de sănătate care i-a alarmat pe medici

Fostul președinte american Joe Biden a fost supus unor investigații medicale suplimentare la un spital din Philadelphia după descoperirea unui „nodul mic” la prostată, a anunțat un purtător de cuvânt.

Potrivit acestuia, prezența unor probleme de prostată este frecventă la bărbații de vârsta lui Biden, care are 82 de ani, iar alte detalii legate de starea sa de sănătate nu au fost făcute publice momentan, relatează The New York Times.

Biden a părăsit funcția în noiembrie 2024, rămânând în istorie ca cel mai vârstnic președinte american în exercițiu. Îngrijorările constante legate de vârsta și sănătatea sa au contribuit la decizia de a renunța la candidatura pentru un al doilea mandat.

În februarie 2024, pe când se afla încă la Casa Albă, medicul său personal îl declarase „apt pentru a-și exercita funcția” în urma unui control medical de rutină efectuat la Spitalul Militar Walter Reed.

De la retragerea sa, Biden a fost discret, dar a revenit recent în spațiul public cu două interviuri acordate după împlinirea a 100 de zile din noul mandat al președintelui Donald Trump. Cu o zi înainte de vizita la spital, el și fosta primă doamnă Jill Biden au participat la o ediție comună a emisiunii „The View” a postului de televiziune american ABC, difuzată din Manhattan.

În timpul interviului, Biden a respins speculațiile privind o deteriorare a capacității sale mentale spre finalul mandatului: „Cei care spun asta greşesc. Nu există nimic în sprijinul acestei afirmaţii. Cred că singurul motiv pentru care m-am retras din cursă a fost acela că nu am vrut să avem un Partid Democrat divizat. Este o propoziţie simplă şi iată de ce m-am retras. Am crezut că este mai bine să pun ţara înaintea interesului meu, interesului meu personal”, a spus el.

În cadrul aceluiași interviu, Joe Biden a afirmat că îşi asumă parţial responsabilitatea pentru realegerea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al Statelor Unite. „Da, îmi asum, uite, eram în funcţie şi el a câştigat. Aşadar, îmi asum responsabilitatea”, a spus fostul președinte american pentru ABC.