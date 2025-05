Experții în comunicare explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, ce ar trebui să facă cei doi candidați la Cotroceni, Nicușor Dan și George Simion, în puținul timp rămas. Fiecare dintre ei ar trebui să corecteze anumite lucruri, explică analiștii contactați de „Adevărul”.

George Simion a obținut o victorie categorică în primul tur al alegerilor și există o probabilitate ridicată să devină viitorul președinte al României. Asta nu înseamnă că Nicușor Dan nu mai are șanse, deși este evident că misiunea sa nu va fi simplă.

Mutările care ar putea să schimbe soarta alegerilor

„Primul și primul lucru pe care ar trebui să-l facă ar fi să-și asigure voturile de criză. Mă refer la o mobilizare exemplară a celor care nu au venit la vot. El are nevoie nu de unul, ci de două milioane de voturi în plus, pe care noi uneori le numim voturi de criză. Oameni care sunt speriați că România poate să o ia într-o direcție greșită și decid să meargă la vot. Pe scurt, trebuie neapărat să-și mărească bazinul și să se adreseze celor care nu au venit la vot. Să îi facă pe oameni să conștientizeze că România este la răscruce”, spune analistul Cristian Hrițuc, cu privire la candidatul independent.

O altă provocare pentru Nicușor Dan ar fi să găsească de acum mesaje pentru susținătorii PSD și să-i convingă să pună ștampila pe numele său. O misiune deloc simplă, ținând cont de trecut.

Trebuie să învețe să i se adreseze electoratului PSD

„Un al doilea mesaj, el ar trebui să vină acum și să dea inclusiv mesaje pentru electoratul social-democrat, care nu se știe încă cum va juca. Și să îi asigure că nu îi va împărți pe români. Să fie convingător și sincer când promite că va fi președintele tuturor românilor. Să o spună cu toată sinceritatea că va fi președintele care înțelege fiecare categorie socială și care va lupta pentru ca fiecare categorie socială să aibă de câștigat în următorii ani, să aibă beneficii reale”, mai spune expertul.

Ținând cont că Nicușor Dan s-a adresat până acum cu precădere electoratului său din orașele mari, de acum va fi obligat să nu-i neglijeze nici pe cei din urbanul mic și din sate, potrivit specialistului.

Totodată, într-un moment în care majoritatea covârșitoare a votat împotriva coaliției aflate până mai ieri la butoane, Nicușor Dan ar trebui să-i asigure pe oameni că într-adevăr nu vine din sistem, ci este împotriva.

E nevoie să arate că va fi președintele tuturor românilor

„Trebuie să aibă un mesaj să-i facă să conștientizeze că are aici un mesaj de opoziție cu care poate să vină foarte bine. Modul în care a fost guvernată România a creat dezvoltare neunitară. Dezvoltarea neunitară înseamnă că există cu siguranță un trai mai bun în orașele mari, iar lucrurile stau mult mai rău în orașele mici și în mediul rural. Și asta este vina politicienilor care au condus România timp de 35 de ani, dar indiferent a cui ar fi, și aceste dezechilibre trebuie refăcute. Și aici, Nicușor Dan chiar poate veni cu argumentul că știe și este capabil să echilibreze bugetul, dovadă că a făcut asta la București și a salvat capitala de la faliment. Și asta este una dintre direcțiile pe care el poate să joace. Pentru că acei oameni, acel electorat, care se duce spre George Simion, de ce se duce? Cu siguranță nu de bine ce le merge oamenilor. Mesajul lui Simion a prins foarte bine în orașele mici și în mediul rural, acolo unde Nicușor Dan nu a fost prezent. Acum, trebuie corectat acest lucru”, consideră Hrițuc.

În același timp, Nicușor Dan ar trebui să dea dovadă de forță, dat și sǎ vina cu soluții, dar și sǎ nu se asocieze cu mările partide, deși are nevoie de electoratul lor.

„Și ce ar mai trebui să demonstreze este blatul dintre Ciolacu și Simion. Pentru că faptul că Ciolacu și-a dat demisia resprezintă acum, practic, o deschidere de joc către Simion. Iar prin acest gest, Marcel Ciolacu i-a transmis lui George Simion că e dispus să negocieze, ba chiar să facă împreună un guvern, dar un guvern în care PSD va fi un partid balama, închinat AUR”, crede Hrițuc.

Are nevoie de șoferi de tir, muncitori și maneliști

Mai presus de orice, Nicușor Dan trebuie să învețe să vorbească pe limba celor mulți, dar mai ales are nevoie în jurul său de oameni care să-l ajute să-și transmită mesajul spre toate mediile.

„Are nevoie de figuri dezinvolte, dar din toate mediile. Nu mai ajunge cu profesori universitari, medici și alți intelectuali. Are nevoie de șoferii de tir care sunt pro-europeni. Are nevoie de sportivii celebri care au făcut România mândră peste hotare, are nevoie de actori, de cântăreți de toate genurile muzicale, care se adresează tututor până la urmă. Trebuie să arate că are nevoie și că are voturi și simpatie din toate mediile, nu doar în mediul intelectual sau în elita societății. Pentru că nu va fi doar președintele intelectualilor, va fi și președintele celor care se chinuie de pe o zi pe alta cu o firmă mică, angajaților cu salarii medii și mici, șomerilor, oamenilor pe care nu i-a ascultat nimeni până acum. George Simion asta a reușit să facă. A reușit să-i facă pe acești oameni să se simtă și ei băgați în seamă, să nu se mai simtă abandonați, cetățeni de mâna a doua”, conchide Cristian Hrițuc.

Ce ar trebui să facă George Simion

De partea cealaltă, George Simion are avantajul din turul 1, care însă nu-i asigură postul de președinte și va trebui să confirme în turul 2 încrederea românilor. Expertul în comunicare Radu Enache consideră că George Simion a greșit atunci când a reacționat dur la adresa lui Victor Ponta, semnalând că nu ar avea nevoie de ajutorul fostului premier. Demersul său a vrut să arate că nu vrea să colaboreze cu reprezentați ai fostului sau actualului sistem, dar îl poate priva de voturi esențiale. Însă, pe de altă parte, pentru un anumit electorat poate fi un semnal pozitiv, crede expertul.

„ Există două atitudini. Fie cea care spune că cine nu-i cu mine e împotriva mea, fie cea cu cine nu-i împotriva mea este cu mine. În contextul ăsta, George Simion ar fi trebuit să spună că cine nu e împotriva lui este cu el. Din păcate, am impresia că Nicușor Dan i-a luat-o înainte cu mesajul de acest tip”, crede Enache.

Pe de altă parte, această aparentă eroare ar putea fi transformată într-un argument, dacă George Simion va ști cum să pună în continuare problema.

„Domnul Simion, pe de altă parte, e tânăr. Mie mi se pare că, inclusiv această eroare, să zicem, de tactică electorală de a respinge o negociere cu Ponta poate fi transformată, la urma urmei, într-un avantaj pentru viitor. În sensul că, domnule, eu am rămas fidel principiilor mele, n-am făcut compromisuri, prefer să stau în opoziție, voi lupta până la capăt”, mai spune expertul în comunicare.

Unde a greșit

Cu excepția acestei greșeli, care poate fi transformată chiar într-un argument pentru George Simion, liderul AUR pare că știe foarte bine ce are de făcut. Chiar și așa, confruntările electorale cu Nicușor Dan nu-i aduc prea multe puncte, consideră Radu Enache.

„După mine a fost, de exemplu, o greșeală că a acceptat să meargă în dezbateri cu Nicușor Dan. De ce? Pentru că e clar că Nicușor Dan are mai multă lejeritate și se simte mai bine într-un cadru din ăsta formal al unei dezbateri decât George Simion, ale cărui mesaje sunt lipsite de nuanțe. Pe de altă parte, publicul care îl votează pe Nicușor Dan este publicul instruit, publicul intelectual, publicul urban. Un public care nu-l agrează pe George Simion tocmai pentru că acesta este mai brutal, mai colțuros, mai din popor, mai puțin flexibil”, susține expertul.

În schimb, George Simion a procedat corect în primul tur, când a refuzat dezbaterile și ar trebui să facă la fel și acum, e sfatul lui Radu Enache.

„Dacă George Simion nu a fost în primul tur la dezbateri, iar atunci a fost o mișcare deșteaptă, cred că nu ar trebui s-o facă nici acum. Ne amintim că nu a participat la dezbaterea din primul tur oferind flori doamnei Lasconi. Consider că era un pretex foarte bun ca să continue această atitudine. Nu aveau decât să-l critice unii. De altfel, dacă ne aducem aminte, nici domnul Iohannis n-a vrut să se dezbată cu doamna Dăncilă la alegeri și nimeni nu l-a criticat. Mai bine în timpul ăsta mă duc să mă întâlnesc cu alegătorii mei”, susține el.

„Să mizeze pe Tik Tok și pe relațiile direct cu electoratul”

Sfatul lui Radu Enache este ca George Simion să fie cât mai activ în ultimele zile rămase. „Cred că cel mai bun lucru pe care îl are de făcut în aceste zile, câte mai sunt rămase până la alegeri, este să alerge prin țară cu TikTok-ul după el și cu rețelele sociale după el. Să vorbească așa cum știe cu oamenii, să fie sincer așa cum e el și să atingă emoțional publicului de bază sau partea aia de public nehotărât care ar putea să se orienteze spre el și să-l voteze. Așa, chestiuni de foarte spectaculoase nu prea mai sunt de făcut, important pentru fiecare dintre cei doi este acum să nu facă greșeli mari”, adaugă Enache.

În plus, el ar trebui să evite să intre în contre cu Nicușor Dan.

„Nu are rost să intre în contre cu Nicușor Dan. Ca politician, deși e mai tânăr, George Simion este superior. Și este genul de om sincer, iar oamenii simt asta, simt când cineva este fals și le vorbește fals, încercând să-i seducă, așa cum face Nicușor Dan, după ce niciodată până acum nu i-a păsat de cei cu probleme. Asta trebuie să știe Simion și asta trebuie să facă, să-și fidelizeze propriul electorat și să mai câștige din nehotărâți”, mai spune Radu Enache.

Ce s-a întâmplat în primul tur

În primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurate pe 5 mai, George Simion și Nicușor Dan au fost candidații care au atras cele mai multe voturi din partea alegătorilor. George Simion, liderul AUR, a fost preferat de 3.862.761 de români, ceea ce reprezintă 40,96% din totalul voturilor exprimate.

Pe locul al doilea s-a clasat Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR, care a primit 1.979.767 de voturi, adică 29,99% din opțiunile electoratului. Diferența dintre cei doi candidați este semnificativă – aproape 20 de procente, adică 1.882.994 de voturi.

Pentru a reduce această diferență și a avea șanse reale în turul doi, Nicușor Dan ar putea încerca să atragă susținătorii lui Crin Antonescu și Victor Ponta, ceea ce i-ar aduce peste 3 milioane de voturi suplimentare. O altă strategie ar fi să convingă alegătorii care nu s-au prezentat la urne în primul tur să vină la vot în turul decisiv.

Între timp, un sondaj publicat de echipa lui Nicușor Dan indică o ușoară schimbare în opțiunile electoratului pentru turul al doilea, programat pentru 18 mai. Potrivit cercetării realizate de Verifield, George Simion rămâne lider în intențiile de vot, cu 38,9%, însă acest rezultat marchează o scădere de două procente față de scorul obținut în primul tur. În schimb, Nicușor Dan a crescut în preferințele alegătorilor, ajungând la 31,3%, cu aproximativ 1,5 procente mai mult decât în prima rundă de vot.