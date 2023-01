Fenomenul „Teambuilding“: regizorul Matei Dima a renunțat la visul american pentru a face filme de succes în România

În urmă cu opt ani, Matei Dima (Bromania) părăsea SUA și revenea în România. De atunci, filmele sale au doborât toate recordurile de încasări în cinematografele din țară.

După succesul producțiilor „Tabăra“, „5gang: Un altfel de Crăciun“ și „Miami Bici“, filme care au înregistrat recorduri de bilete vândute în anii în care au fost lansate. Matei Dima (prin casa de producție, Vidra Productions) a lansat în septembrie 2022 pelicula „Teambuilding“, o satiră a vieții din corporație, cu întâmplări amuzante dintr-un treambuilding în care coroporatiștii se dezlănțuie, arătându-și, în final, partea umană.

Filmul a ajuns rapid pelicula cu cele mai mari vânzări din ultimii 30 de ani în cinematografele din România. A adus aproape un milion de spectatori în sîlile de cinema (983.862) și a avut încasări de 4,65 mlioane de dolari. Investiția a fost de 800.000 de euro, după cum a declarat Matei Dima (35 de ani) într-un interviu pentru „Adevărul“.

„Teambuilding este cel mai amuzant scenariu la care am lucrat, cu cei mai mulți actori de comedie de după Revoluție. Este un film atipic pentru România, dacă stăm să ne gândim că a avut la cârmă trei regizori din medii creative diferite: eu (online), Alex Coteț (publicitate) și Micutzu (stand-up). Cred că asta îl face o comedie complete, pentru toate tipurile de public“, spunea Matei Dima, regizor și actor principal în filmul „Teambuilding“.

Matei Dima este unul dintre primii şi cei mai cunoscuţi creatori de conţinut din România, iar filmuleţele de pe canalul lui de YouTube strâng zeci de milioane de vizualizări. Talentul de „entertainer“ l-a descoperit de mic, de când era un copil vesel, mereu pus pe şotii. În faţa rudelor venite în vizită dădea adevărate spectacole. Îi imita şi-i făcea pe toţi să râdă. Părinţii, cu care are o relaţie foarte apropiată, i-au oferit mereu libertatea de a-şi dezvolta această latură amuzantă a personalității sale.

La 18 ani, Matei Dima a plecat în SUA, unde a studiat teatru şi regie, iar cea din urmă a devenit marea lui pasiune, dar şi provocarea vieţii.

„Visul meu a fost dintotdeauna să fac filme. Nu mi-am dorit niciodată să fiu doctor sau pompier. Fratele meu mai mare era deja plecat în State, aşa că am mers la el. Acolo am studiat teatru şi regie, am făcut facultate şi master. Am învăţat să editez, să filmez. M-am adaptat rapid, eu am fost de mic un mare consumator de cultură americană. M-am dus şi cu un grad destul de ridicat de inconştienţă, că nu e uşor să pleci de partea cealaltă a lumii. Dar şocul cultural vine atunci când te întorci în România, nu când pleci“, spunea el într-un interviu pentru „Adevărul“.

„Teambuilding“, criticat pentru înjurături

„Eram la facultate în SUA, unde aveam şi un curs de regie de teatru. M-a impresionat foarte tare să pot să pun în scenă viziunea mea de cum ar trebui să joace cineva, de cum ar trebui să se mişte cineva şi am învăţat foarte repede treburile astea. Apoi, în cadrul masterului am început să învăţ mai mult din partea tehnică. E un şoc când înveţi prima oară cum se fac filmele. Dar tu trebuie să ajungi să fii atât de bun ca regizor sau ca producător încât lumea să nu se gândească la lucrurile din spate şi să «trăiască» produsul. Aşa a ajuns regia provocarea vieţii mele“, a povestit el.

„Teambuilding“, care poate fi urmărit și pe Netflix, este flmul cu cel mai mare succes comercial de până acum, iar investiția de 800.000 de euro, deși riscantă, a fost acoperită. „Investiția a fost de aproape 800.000 de euro, una destul de mare pentru un film românesc. Faptul că a avut un succes atât de mare ne bucură și ne liniștește, dacă nu mergea... riscam să ajungem pe străzi. Morala? Să nu rișți, decât dacă crezi cu adevărat în ceva“.

→ Imaginea 1/4: Bro Mania Matei Dima 20200205 0677 jpg

Totuși, filmul a atras și critici, în special din cauza limbajului vulgar, însă acest lucru nu l-a deranjat pe regizor: „Cu siguranță mă așteptamla critici. Cele mai multe dintre acestea au fost foarte light, majoritatea au avut un vedere limbajul sau umorul. Eu înjur de felul meu. Înjur de mic, iar după 18-20 de ani nici nu m-am mai ascuns. Și cred că majoritatea înjură și nu trebuie să le luăm prea în serios, decât dacă sunt spuse cu intenția de a răni pe cineva. În filme, avem grijă ca înjurăturile să nu fie gratuite, ci să aibă un sens“.

De azi a intrat în cinematografe un nou film Vidra Producțions, „Romina, VTM!“, în colaborare cu Selly Media Network. Nicole Cherry joacă rolul principal, iar din distribuție mai fac parte Selly, Matei Dima, Tzancă Uraganu, Costel Biju și Costi Max, Cosmina Păsărin, YNY Sebi, Rareș Mariș, Berechet.

Totodată, Matei Dima vrea să schimbe registrul și să treacă la filme de acțiune. El va lansa în curând "Haita de acțiune“ , în care joacă rolul unui polițist. În film joacă și Antonia, de asemenea în rol de polițistă.