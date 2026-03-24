Eurovision Pre-Party 2026

La Arenele Romane din Bucuresti, pe 18 aprilie 2026

Fanii Eurovision din România și din întreaga Europă sunt invitați la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului: Eurovision Pre-Party București 2026, care va avea loc pe 18 aprilie 2026, la Arenele Romane. Biletele sunt disponibile la bilete.emagic.ro și pe Entertix.ro. Eveniment: https://fb.me/e/7tV2Q56m0

Evenimentul face parte din seria tradițională de concerte organizate în fiecare primăvară înainte de finala Eurovision Song Contest, alături de alte pre-party-uri celebre din orașe precum Oslo, Amsterdam sau Londra, unde artiștii participanți își prezintă piesele în fața fanilor și a presei internaționale. Aceste evenimente au devenit, în ultimul deceniu, o etapă esențială în promovarea pieselor înainte de competiția oficială.

Eurovision Pre-Party București promite un show spectaculos care va reuni artiști din ediția 2026 a Eurovision, invitați speciali din istoria concursului, dar și momente dedicate fanilor și comunității Eurovision.

Publicul va avea ocazia să vadă live o parte dintre concurenții care vor urca pe scena Eurovision în luna mai, într-un concert unic care aduce atmosfera concursului direct în capitala României.

Ne dorim ca această ediție să transforme Bucureștiul într-un punct de întâlnire pentru fanii Eurovision din întreaga regiune, dar mai ales într-o platformă de promovare internațională pentru câștigătorul Eurovision al României din acest an. Evenimentul își propune să aducă artistul în atenția publicului și a fanilor din mai multe țări, oferindu-i vizibilitate într-un context dedicat comunității Eurovision. În același timp, este o ocazie specială de a apropia artiștii de public și de a celebra împreună diversitatea și pasiunea pentru muzică.”, au declarat organizatorii.

Lista artiștilor confirmați și detalii suplimentare despre programul evenimentului vor fi anunțate în curând.

Un eveniment organizat de Emagic, in parteneriat cu TVR. Sustinut de OGAE.

Proiect cofinanțat de AIMR din sumele colectate din taxa de timbru muzical.

***

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului. Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic înainte de participarea la eveniment.

