Adriana Trandafir, despre relația cu fiul ei, Ștefan: Nu actriţa a pierdut copilul, ci mama

Artista Adriana Trandafir a mărturisit într-un interviu acordat Cotidianului Click! că așteaptă nepoți de la cei doi copii ai săi, dar și cum trăiește revenirea pe micile ecrane.

Adriana Trandafir, de 67 de ani, a revenit pe micile ecrane pentru noul sezon „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. „Nu este foarte greu, având în vedere că sunt de aproape 20 de ani profesoară de Actorie la Facultatea „Hyperion” şi am în grijă vieţile profesionale şi, câteodată, şi pe cele personale, la propriu, ale studenţilor. Dar ce fac pentru emisiune este total diferit faţă de ceea ce predau la facultate. Pentru că dincolo există un plan pedagogic, există copii care vor să urmeze drumul acesta, pe când la show-ul de la tv este ceva cu totul deosebit: acolo vin personalităţi care au caractere şi sunt firi diferite... Şi care au alte aşteptări de la emisiune şi de la ei“, a dezvăluit artista.

Adriana Trandafir are doi copii: pe Maria Speranţa, care a terminat la Haga Facultatea de Afaceri Internaţionale şi acum lucrează la o companie multinaţională, și Ştefan, profesor la Facultatea de Drept. „Maria și Ștefan sunt talentați, au suflet de artist, dar nu am ținut morțiș să facă și ei actorie. Pentru că fiecare om are drumul său. Şi atunci eu nu i-am obligat să facă ceva peste voinţa lor, atâta vreme cât făceau bine ceea ce făceau. Că dacă nu făceau, atunci exista o problemă. Şi m-am întrebat: oare Ştefan, băiatul meu, cum predă? Şi m-am furişat la un curs de-al lui, fără ca el să ştie, în aula Facultăţii de Drept... Şi când l-am văzut că apare cu papion şi le spune „Salve” studenţilor şi întâi le spune un bac, apoi o glumă, ca pe urmă să ajungă unde vrea el, am înţeles că este un mare şi un foarte bun actor. Nici Maria Speranţa nu a vrut niciodată să vină spre zona asta, deşi şi ea are structură şi suflet de artist, aşa cum are şi Ştefan. Amândoi sunt foarte creativi“, a povestit ea.

Fiul Adrianei, Ştefan, care are numele de familie Bogrea, a crescut departe de mama sa mare parte din copilărie, după ce actriţa a divorţat de tatăl acestuia când el era doar un puşti, avea numai 7 ani. Artista a povestit că, din cauza meseriei sale, instanţa a decis la acea vreme ca Ştefan să rămână alături de tatăl său.

Adriana Trandafir a suferit foarte mult, mai ales că o perioadă lungă de timp nu a putut să-şi vadă copilul deloc. „Nu actriţa Adriana Trandafir a pierdut copilul, ci mama Adriana Trandafir. Meseria nu avea nici o legătură. M-am gândit de multe ori dacă tot aşa ar fi stat lucrurile dacă eram vânzătoare”, a mai povestit Adriana Trandafir. Deşi a suferit şi el foarte mult, Ştefan şi mama sa au reuşit să îşi vindece rănile trecutului şi au acum o relaţie foarte frumoasă.

