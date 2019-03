Riscurile operaţiei de cezariană. Când este indicată această intervenţie

Operaţia cezariană are indicaţii foarte clare, printre care atunci când fătul are vicii de prezentaţie, placenta are inserţie joasă, există tulburări de creştere fetală, explică dr. Radu Botezatu, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic Filantropia din Bucureşti. Acesta a menţionat şi alte situaţii în care se impune operaţia, precum şi riscurile asociate.



Cezariana este indicată şi în momentul travaliului dacă apare o suferinţă fetală acută – o lipsă de oxigen a fătului – disproporţii cefalopelvice - copil mare pentru bazinul mamei, rupturi uterine, complicatii materne - embolii, hipertensiune, preeclampsie, etc. a adaugat specialistul.

Însă, peste tot în lume se practică şi operaţia cezariană la cererea pacientei a mai spus acesta.



Riscurile operaţiei de cezariană. Embolia amniotică, o complicaţie rară



Unul dintre riscurile operaţiei de cezariană este embolia amniotică. Ea se manifestă prin şoc hemodinamic şi stop cardiac. „Dacă se întâmplă aşa ceva în timpul travaliului se recomandă operaţia cezariană de urgenţă“, adaugă medicul specialist. Anestezia generală este cea mai indicată pentru că este cea mai rapidă şi în timpul acesteia se pot controla mult mai bine constantele vitale. Însă acest risc de embolie amniotică este considerat foarte mic.

„În schimb, operaţia cezariană comportă foarte multe riscuri atât pe termen scurt, cât şi la distanţă, recuperarea este mai dificilă şi durerile fiind ulterior mai mari. Riscurile asumate sunt cele legate de infecţie, sângerare, leziuni ale organelor învecinate, trombembolism şi complicaţii anestezice.“

Riscul pe termen lung, adaugă dr. Radu Botezatu, deseori ignorat de gravidă, este cel legat de cicatricea uterină. „La o sarcină ulterioară, placenta se poate insera pe această cicatrice, iar complicaţiile pot fi catastrofale - sângerare cataclismică cu imposibilitatea extracţiei placentei la naştere.“

Anestezie regională pentru cezariană

Medicul mai spune că, în general, la operaţia cezariană se practică anestezia regională - rahidiană sau peridurală. „Excepţional, se practică anestezia generală - în cazul tulburărilor de coagulare, ineficienţa celei regionale sau la cererea pacientei.“

În cele mai multe cazuri, operaţia cezariană este considerată o intervenţie chirurgicală de dificultate medie. Durează 40 de minute - o oră, în primele 5-10 minute se extrage copilul şi restul timpului este folosit pentru sutura ţesuturilor secţionate.“

„Complicaţiile cele mai frecvente sunt sângerarea şi infecţia. Mai rare sunt leziuni ale organelor învecinate, reacţii adverse anestezice sau embolii. Dintre emboli, cea mai frecventă este trombembolia - diseminarea în circuitul sangvin a cheagurilor de sânge. Mult mai rar, poate aparea şi embolia cu lichid amniotic.“

Embolia cu lichid amniotic apare mai frecvent în timpul travaliului când contracţiile uterine sunt sistematizate, a naşterii sau imediat postpartum.

După operaţia cezariană recuperarea este între 3-4 zile şi 2 săptămâni, depinde de fiecare organism în parte. Dureri legate de incizie şi parestezii - lipsa sensibilităţii tactile în vecinătatea inciziei - pot dura luni de zile.“

Cât priveşte riscurile pentru făt, substanţele folosite la anestezia generală trec în sânge şi pot ajunge la copil. „În această situaţie, copilul trebuie extras cât mai rapid.“

