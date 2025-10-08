Cum și-a dezvăluit secretele încercând să scape de sancțiuni șeful industriei ruse de apărare

O încercare de deblocare a unui superiaht scoate la iveală legăturile unui director executiv din industria de apărare rusă și arată modul în care elitele ruse folosesc rețele complexe pentru obține ridicarea sancțiunilor, inclusiv firme de avocatură occidentale, se arată într-o investigație Kyiv Independent.

În 2023, avocați ce reprezentau o companie offshore au mers în instanță pentru a debloca un superiaht reținut într-un port spaniol din pricina conexiunilor sale cu Serghei Cemezov, un asociat al lui Vladimir Putin

Documentele judiciare studiate de Kyiv Independent au arătat că iahtul și-a schimbat proprietarul de mai multe ori, ca parte a unei strategii de ocolire a sancțiunilor și de recuperare a activului.

Iahtul a aparținut inițial unui magnat ucrainean din domeniul transporturilor de arme care a investit într-un apartament de lux din Trump Tower. Când acesta a murit subit, iahtul a fost transferat fiicei vitrege a lui Cemezov.

În martie 2025, o firmă de avocatură americană a semnat un contract pentru a-l ajuta pe cetățeanul rus Serghei Cemezov în eforturile de ridicare a sancțiunilor împotriva sa.

Chemezov este prezentat drept „un om de afaceri și filantrop recunoscut la nivel internațional”.

Ce nu se menționează în document acesta a condus în ultimii 18 ani gogantul de apărare Rostec, care furnizează până la 80% din armele folosite de armata rusă în războiul său împotriva Ucrainei, între care avioane de vânătoare, elicoptere de luptă, rachete, drone, tancuri și sisteme de artilerie.

După o doua rundă de sancțiuni împotriva lui și a familiei sale în 2022, avocați din SUA și din UE au fost angajați - unii direct de Chemezov și fiica sa vitregă, alții prin intermediul unei firme offshore - pentru a contesta restricțiile.

Decizia a avut consecințe neașteptate: demersurile de a debloca cel mai scump bun al lui Cermezov - o ambarcațiune de de lux - au dezvăluit deținătorii proxy ai activelor străine ale asociatului lui Putin.

Iahtul care a expus secretele lui Serghei Cermezov

Superiahtul Valerie, de 85 de metri lungime, în valoare de de 140 de milioane de dolari, redenumit Meridian A, este blocat în portul din Barcelona din martie 2022.

Iahtul a fost reținut din pricina conexiunii suspectate cu Serghei Cemezov, aflat deja sub sancțiuni UE și SUA.

În documentele de proprietate oficial acesta aparține fiica sa vitregă, Anastasia Ignatova, o profesoară de limba rusă.

Dar în spatele ei se află o rețea încâlcită de companii offshore.

Informația a devenit publică odată cu publicarea raportului Pandora Papers, bazat pe o scurgere de informații.

Avocații spanioli, acționând în numele unei companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, au încercat să conteste decizia autorităților de a reține iahtul.

Procesul din Spania s-a dovedit revelator, scoțând la iveală circumstanțe necunoscute anterior și dezvăluind modul în care Cemezov și-a înregistrat activele străine pentru a ascunde proprietatea asupra lor.

Fiscul spaniol a realizat propriul studiu, în urma căruia a aflat că iahtul a fost transferată fiicei vitrege a lui Chemezov pe 17 aprilie 2018, după ce aceasta a achiziționat o companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Această deținea acțiuni la o altă companie offshore, care deținea iahtul la acea vreme.

Conexiunea ucraineană

Documentele instanței nu dezvăluie numele primului proprietar oficial al iahtului, dar menționează cel puțin trei detalii importante: a avut un rol de conducere la o filială a Rostec, a fost asociat cu o companie ce oferă servicii pentru iahturi și a decedat subit la sfârșitul anului 2017.

Toate aceste detalii duc la Boris Kogan, un om de afaceri originar din Odesa, care a murit în octombrie 2017, la o zi după ce a împlinit 61 de ani, în urma unui infarct.

Kogan a fost coproprietarul Kaalbye Group, un fost jucător important în transportul maritim de arme.

Companiile Grupului Kaalbye erau înregistrate în Ucraina și în jurisdicții offshore.

Deși conducea o afacere de logistică cu rădăcini în Ucraina, Kogan avea pașaport rusesc și legături cu cercurile înalte din Rusia. A făcut parte din consiliul de administrație al RT-Logistika, o filială a conglomeratului de stat rus Rostec, condus de Cemezov. RT-Logistika era implicată și în transportul de arme rusești.

Kogan a atras atenția presei americane pentru după ce a investit aproape 2 milioane de dolari într-un apartament din Trump Tower.

Conform registrelor imobiliare din New York, verificate de Kyiv Independent, în 2012, Kogan l-a ipotecat fiicei sale, Julia Kogan, care a cumpărat luxosul apartament cu vedere la Fifth Avenue și Crown Building. La începutul lui 2017, aceasta a vândut apartamentul.

Kogan deținea și un iaht la Odesa, dar ar fi fost și proprietarul proxy al iahtului de lux Valerie.

Potrivit agenției fiscale spaniole, citată de Înalta Curți de Justiție din Madrid, Kogan se afla în spatele companiilor offshore Sightview Consultants și Linkpoint Services Limited, care au fost folosite pentru a ascunde proprietatea iahtului. După moartea sa, fiica vitregă a lui Cemezov a fost înregistrată ca noua proprietară a acestor companii.

Iahtul își schimbă proprietarul pentru a treia oară

Potrivit documentelor judiciare din 2023, noul proprietar este omul de afaceri rus Albert Avdolian, deși nu este clar cum a fost posibil, dar fiind că iahtul, în proprietatea unei persoane sancționate, nu putea fi vândut.

Avocații angajați de compania offshore Sulberg Services Limited susțin că Avdolyan a cumpărat iahtul de la fiica vitregă a lui Chemezov în iulie 2021, ceea ce ar însemna că a preluat proprietatea înainte de a fi impuse sancțiuni fiicei vitrege.

Autoritățile spaniole au subliniat decalajul de timp frapant — mai mult de un an — între data semnării contractului de vânzare-cumpărare și data înscrisă pe certificatul de beneficiar efectiv.

Avdolian este strâns asociat cu Cemezov.

Miliardarul rus a fost coproprietar al companiei ruse de telecomunicații YotaDevices împreună cu conglomeratul de stat rus Rostec, condus de Cemezov.

Autoritățile spaniole citate în hotărârea instanței descriu rolul lui Avdolyan ca o o formă de „fiducia cum amico”, în care Avdolyan este o „persoană de încredere (sau împuternicită) care acționează oficial ca proprietar al navei”.

Eludarea sancțiunilor

„Aceste circumstanțe indică una dintre cele mai comune modalități de a eluda sancțiunile. Faptul că acordul a fost semnat între două părți private ar putea însemna că vânzarea iahtului a fost retroactivă”, spune Tetiana Khutor, șefa Institutului Idei Legislative, un think tank juridic ucrainean.

În iulie 2021, putea fi considerată o eludare a sancțiunilor, spun avocații. La acea vreme, Cemezov se afla deja sub sancțiunile UE și SUA în legătură cu invazia Rusiei în peninsula ucraineană Crimeea în 2014, care prevedea înghețarea resurselor pe care le controla chiar și indirect.

„Iahtul era înghețat din 2014”, a declarat Anatoli Iarovii, partener senior la Colegiul Avocaților Internaționali, cu sediul în Cipru.

„Aceasta înseamnă că, din punct de vedere legal, nu putea fi vândut nici în 2021, nici în 2022, indiferent de faptul că fiica vitregă a lui Cemezov nu fusese încă desemnată proprietar la momentul respectiv.”

Conform legislației spaniole, eludarea sancțiunilor nu este încă o infracțiune, deoarece nu a fost codificată oficial, iar autoritățile spaniole nu pot, de unele singur,e să confiște un iaht exclusiv pe motiv de eludare a sancțiunilor.

Cu toate acestea, potrivit experților, autoritățile spaniole ar putea urmări și alte infracțiuni, cum ar fi falsificarea documentelor sau spălarea banilor.

Mai mult, SUA s-ar putea implica și ea în acest caz.

„O paralelă notabilă este confiscarea iahtului Tango al oligarhului rus Viktor Vekselberg în Mallorca, efectuată de autoritățile spaniole în cooperare cu Grupul operativ KleptoCapture al Departamentului de Justiție”, spune Iarovi.

S-a constatat jurisdicția americană asupra presupuselor infracțiuni deoarece plățile pentru întreținerea iahtului au fost efectuate prin conturi bancare corespondente din SUA.

În martie 2025, Chemezov a semnat un acord cu avocați americani pentru a depune apeluri extrajudiciare împotriva sancțiunilor SUA

Contractul prevede că avocații pot solicita autorităților americane licențe specifice care să permită persoanelor sancționate să efectueze anumite tranzacții în SUA și cereri de radiere prin care se urmărește ridicarea sancțiunilor americane.

„Există formulare pe care oamenii le completează fie pentru a încerca să obțină aprobarea pentru anumite activități, fie pentru a scăpa de sancțiuni. Deci exact asta se întâmplă”, explică Benjamin L. Schmitt, cercetător senior la Perry World House din cadrul Universității din Pennsylvania.

Valoarea acordului cu avocații americani se- ridică la 2,6 milioane de dolari.

Yudisud Tjong Trading LLC, o societate comercială cu sediul în Dubai, Emiratele Arabe Unite, a efectuat plata. Societatea comercială a fost înființată în iulie 2024, cu doar opt luni înainte de semnarea acordului cu avocații. Conform înregistrărilor comerciale internaționale, compania a achiziționat mai multe loturi de îmbrăcăminte bărbătească în India după înființare.

O întrebare la fel de interesantă este motivul pentru care Cemezov a decis să conteste sancțiunile americane împotriva sa, având în vedere că activele sale străine cunoscute, precum vilele și un iaht, se află în UE.

„Există mai multe motive pentru care persoane precum Chemezov ar putea depune eforturi pentru ridicarea sancțiunilor din SUA, chiar dacă majoritatea proprietăților lor sancționate se află în Europa”, a declarat Anastassia Fedyk, profesor asistent de finanțe la Haas School of Business de la UC Berkeley.

Pe lângă facilitarea anumitor activități în SUA, cum ar fi tranzacțiile bancare, aceștia ar putea încerca să folosească cazul în UE. „Dacă percep administrația SUA ca fiind mai dispusă să elimine anumite restricții, o pot face ca pe o deschidere și, eventual, pot spera să folosească cazul drept precedent pentru un litigiu asupra sancțiunilor impuse de UE mai târziu”, consideră Fedyk.