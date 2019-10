„Relaţiile sexuale de două ori pe săptămână înseamnă contact sexual regulat“. Cauzele infertilităţii

Depistată din timp, infertilitatea poate fi tratată, de cele mai multe ori, astfel încât cuplurile care-şi doresc copii să-i poată avea. Cum îşi pot da seama cuplurile infertile că au o problemă de sănătate explică prof.dr.Tayfun Bağış, şeful Departamentului de reproducere asistată din Spitalul Altunizade Acibadem, Turcia. Potrivit acestuia, multe cupluri nu ştiu să evalueze corect situaţia.

„De exemplu, un cuplu vrea să aibă un copil. În prima lună, şansa este de aproape 20%. Deci, înseamnă că nu toate cuplurile rămân însărcinate atunci când vor. Dar când urmărim aceste cupluri, de exemplu, luăm 100 de cupluri şi le urmăm 6 luni, vedem că aproape jumătate dintre ele rămân însărcinate. Nu înseamnă că în fiecare lună 20% dintre cupluri rămân însărcinate. În prima lună, şansa este de 20%, în luna a 6-a, este de 50%. Când urmăm aceste cupluri 1 an, după acel an, şansa de a avea un copil este de 85%. Dacă nu puteţi prinde 85%, dacă nu sunteţi în acest procentaj, înseamnă că aveţi o problemă să rămâneţi gravidă. Deci ne întrebăm de ce sunteţi în celălalt procent. Diagnosticul de infertilitate este absenţa sarcinii în ciuda faptului că există relaţii sexuale regulate timp de 12 luni. Poate că ar trebui să clarificăm şi ceea ce este actul sexual regulat. Atunci când un cuplu are relaţii sexuale de două ori pe săptămână, este un contact sexual regulat”, explică profesorul.

Cauzele infertilităţii se impart egal

În ceea ce priveşte cauzele infertilităţii, 40% dintre acestea sunt legate de femei, 40% de bărbaţi şi 20% legate de cuplu - aceste 20 de procente sunt, de asemenea, inexplicabile, o afecţiune diagnosticată ca infertilitate inexplicabilă.

„În ceea ce le priveşte pe femei, cea mai comună situaţie care nu permite o sarcină este atunci când trompele uterine sunt blocate. De fapt, acesta este motivul pentru care FIV a fost dezvoltat în primul rând. Alte femei au o problemă de ovulaţie, nu pot ovula şi acesta este motivul infertilităţii lor. Unele femei au endometrioză. Şi la unele femei, factorul de vârstă joacă cel mai important rol în infertilitate. Când ne uităm la partea bărbaţilor, avem următoarele cauze: numărul scăzut de spermatozoizi sau motilitatea sau alte probleme ale spermei“.

Profesorul recomandă doar trei teste de bază pentru a descoperi cauza exactă a problemei cuplului. „În primul rând, ar trebui să ştiţi dacă o femeie are ovulaţie sau nu. Pentru aceasta, puteţi face un test de progesteron. În al doilea test, trebuie să analizaţi dacă trompele sunt deschise sau nu, aceasta se numeşte histerosalpingografie. Dacă sunt deschise şi ovulaţia este evidentă, trebuie să verificaţi şi spermatozoizii. Recomand ca aceste teste să fie făcute împreună”.

Medicina reproductivă oferă două soluţii pentru un cuplu care nu poate concepe în mod natural un copil: inseminarea sau fertilizarea in vitro.

„Aceasta este o problemă controversată în medicină: care este mai bună? Deoarece mulţi medici duc pacientele direct la FIV. O altă parte, ca şi mine, le sfătuieşte ca aproape trei inseminări sunt egale cu un FIV. Multe studii susţin această afirmaţie. Dar pentru a avea o inseminare, ar trebui să aveţi infertilitate inexplicabilă sau doar infertilitate uşoară a factorului masculin, nu probleme grave de infertilitate masculină”.

La peste 40 de ani de la primul FIV, s-a estimat că 8 milioane de copii s-au născut în toată lumea folosind FIV şi alte tehnici de reproducere asistată.