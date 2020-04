Primele rezultate ale unui tratament experimental pentru Covid-19: starea a 68% dintre pacienţii gravi s-a ameliorat

Primele date despre răspunsul la tratamentul cu remdesivir a unui grup pacienţi în stare gravă cu co au fost publicate vineri în New England Journal of Medicine. Este vorba de un studiu fără grup de control, astfel că rezultatele, deşi promiţătoare, nu pot fi interpretate decât într-un mod limitat. De asemenea, studiul nu specifică ce alte tratamente au mai primit aceşti pacienţi.

Potrivit Pittsburgh Post-Gazette, este vorba de 53 de pacienţi cu vârste cuprinse între 23 şi 82 de ani, internaţi în spitale din SUA, Europa, Canada şi Japonia. 34 dintre ei erau ventilaţi mecanic. Tratamentul a fost administrat intranevos timp de 10 zile. După 18 zile, în medie, 36 de pacienţi (68%) s-au ameliorat în sensul că au necesitat cantităţi mai mici de oxigen sau nu au mai necesitat asistare a respiraţiei. Starea a 8 dintre ei s-a deteriorat.

7 pacienţi au murit, majoritatea cu vârste peste 70 de ani. Rata de mortalitate de 13% în rândul acestor pacienţi este mai scăzută decât în alte grupuri, dar datele nu pot fi comparate decât pe grupuri similare de pacienţi.

„În prezent nu există un tratament cu eficacitate dovedită pentru Covid-19. Nu putem trage concluzii sigure din aceste date, însă observaţiile făcute pe acest grup de pacienţi spitalizaţi sunt de natură să ne ofere speranţe”, a spus Jonathan Grein, coordonatorul studiului, directorul secţiei epidemiologice a Centrului Medical Cedars-Sinai.

Cel puţin cinci alte studii pe grupuri mai mari de pacienţi sunt în desfăşurare în acest moment. Gilead Sciences a oferit antiviralul pentru tratamentul de urgenţă a 1.700 de pacienţi în stare gravă. Două studii clinice cu grupuri de control în China sunt în stadiu avansat.

Luna trecută, Gilead şi-a redus semnificativ programul său de compasiune pentru remdesivir pentru a-şi efectua propriile studii clinice asupra eficacităţii medicamentului exeperimental. Rezultatele sunt aşteptate în următoarele săptămâni.

Tratamentul este testat pe pacienţi cu coronavirus şi de cercetători din China şi Institutele Naţionale de Sănătate din Statele Unite, ca şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.