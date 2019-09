„Arta ne permite să atingem o altă dimensiune a lucrurilor, a vieţii, fără a fi nevoie să abandonăm raţiunea. În mod similar, homeopatia permite medicului şi pacientului să dobândească o nouă dimensiune a problemelor de sănătate, fără a abandona valoarea medicinei moderne, a tehnicilor noi de chirurgie şi a noilor medicamente. Homeopatia trebuie inserată în inima medicinei, aşa cum arta trebuie inserată în inima existenţei noastre şi a societăţii. Pe lângă ştiinţă, arta şi iubirea pot avansa considerabil cunoştinţele pe care le avem!“ afirmă Christian Boiron, preşedintele onorific al Omeoart, Asociaţia Culturală Boiron.

Creată cu scopul de a stabili un dialog între artă şi homeopatie, Omeoart, Asociaţia Culturală Boiron a urmărit de-a lungul anilor, să pună arta în slujba sănătăţii oamenilor. În aceste scop, au fost şi sunt promovate şi sponsorizate iniţiativele artistice în spitale şi farmacii, „locuri în care este furnizată sănătatea“, dar şi în şcoli, gări sau penitenciare. Pentru că, sănătatea înseamnă nu doar o bună stare fizică, ci şi mintală şi socială. Doar astfel omul se poate exprima pe de-a-ntregul.

Medicină şi artă, un dialog roditor

Omeoart s-a născut în anul 2001, în Italia, şi a avut drept scop strângerea de fonduri din vânzarea operelor de artă create de copii, fonduri strânse urmând să fie investite în reabilitarea unei secţii a unui spital din Roma. Asociaţia a reuşit astfel să creeze un ambient nou într-un spital oncologic pediatric.

Tot atunci, în 2001, Francesca Bianucci, cu ajutorul criticului de artă Pierre Restany, a selectat câţiva artişti italieni importanţi dar şi tinere talente şi i-a invitat să interpreteze artistic într-o manieră personală şi pro bono mesajul homeopatiei. Prima expoziţie a fost deschisă la Milano, în 2003, şi a demonstrat că între artă şi homeopatie dialogul poate fi unul roditor.

Au urmat expoziţii la Ravello – Salerno, în decembrie 2003 şi la Roma, în 2004. În urma succesului acestor expoziţii, în decembrie 2006, la Milano, s-a constituit Omeoart, Asociaţia Culturală Boiron, organizaţie non-profit, care, prin dimensiunea ei artistică se angajează să promoveze homeopatia, propunând o lectură umanistă şi ştiinţifică a medicinei.

Artiştii participanţi la expoziţiile grupului îşi donează lucrările Asociaţiei contribuind în acest fel la crearea primei colecţii de artă pe tema homeopatiei din lume. Aceste lucrări sunt expuse în prezent la sediul Boiron din Milano.

2008 a fost un an intens pentru Omeoart. În luna mai, în sălile Palatului Farnese din Piacenza a fost inaugurată cea de-a cincea expoziţie îmbogăţită cu noi contribuţii artistice – 46 de lucrări în total, şi, în paralel, la Museum in Motion a fost prezentată o colecţie de instrumente vechi de medicină homeopatică. În luna septembrie a aceluiaşi an, la Napoli, s-a inaugurat expoziţia „Omeoceramica“ de sculptură inedită pe tema homeopatiei, lucrările fiind realizate de 32 de artişti de renume naţional şi internaţional. Colecţia se află din 2010, la sediul Boiron din Lyon, Franţa.

Sănătoşi şi fericiţi împreună

În mai 2014, Asociaţia a promovat evenimentul „Spuneţi da fericirii!“ constând în 10 zile de iniţiative artistice şi culturale la Milano, dedicate sănătăţii şi fericirii. 70 de artişti au participat la aceste manifestări, rezultând o bogată colecţie de artă. Evenimentul a fot recompensat cu o medalie de recunoaştere din partea preşedintelui de atunci al Republicii, Giorgio Napolitano.

În luna decembrie a aceluiaşi an, Omeoart a promovat iniţiativa „cea mai mare inimă din lume“, în sprijinul intervenţiilor chirurgicale caritabile desfăşurate de Asociaţia copiilor cu afecţiuni cardiace din întreaga lume – A.I.C.I. – organizaţie non-profit care activează în ţările în curs de dezvoltare din întreaga lune.

„Cea mai mare inimă din lume“ s-a constituit din 3.000 de tablouri adunate laolaltă şi realizate de copii din ţări diferite. Expoziţia în aer liber a fost inaugurată la Milano, în Piaţa Città di Lombardia şi s-a constituit în cea mai mare inimă mobilă din lume.

Pictorul Omeoart Asociaţia Culturală Boiron este Gregorio Mancino, fondator al Movimentart – arta în mişcare - şi unul dintre responsabilii acestui proiect extrem de inimos. Participanţii la eveniment au putut cumpăra lucrările expuse, veniturile colectate cu această ocazie fiind donate în totalitate pentru a spijini misiunile medicale operative şi cursurile de pregătire pentru medicii şi asistentele medicale în ţările în care asociaţia funcţionează.

Gregorio s-a implicat activ în numeroase alte acţiuni caritabile, încercând mereu şi reuşind să sensibilizeze opinia publică, unind oameni într-un scop umanitar comun.

Prin intermediul acţiunilor desfăşurate de Asociaţia Omeoart, 23 de spitale au fost pictate în întreaga lume, dar şi 42 de şcoli, şase gări, patru penitenciare, alături de proiectele enumerate mai sus.

Nici spitalele din România nu au fost uitate. Una dintre cele mai recente acţiuni ale Omeoart, Asociaţia Culturală Boiron s-a desfăşurat la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" din Bucureşti – INSMC. Aici, la iniţiativa instituţiei a început un proiect amplu de renovare, utilare şi echipare a spitalului de pediatrie. În perioada mai-septembrie 2019, alături de alte companii din mediul privat şi la invitaţia Laboratoarelor BOIRON, Omeoart Asociaţia Culturală BOIRON a participat activ la pictura zonei de Izolare I a secţiei de Primiri Urgenţe a unităţii sanitare şi a unei rezerve (foto).

Purtător de cuvânt al UNICEF, pictor, artist, filantrop, Gregorio Mancino a oferit pe durata a trei zile momente artistice şi creative alături de personalul spitalului şi invitaţii săi. Călător prin lume, Gregorio Mancino e mereu prezent acolo unde poate să aducă „un surâs pe chipul unui copil aflat în suferinţă”. Lansarea oficială a întregului compartiment renovat va avea loc în prima săptămână a lunii Octombrie 2019. La Bucureşti, Gregorio a venit din Africa, iar înainte de continentul fierbinte a pictat sediul NASA din Cape Canaveral.

Iar Omeoart Asociaţia Culturală BOIRON nu se va opri aici. Pentru că arta este, până la urmă, unul dintre cele mai bune medicamente.

Acest material face parte dintr-o campanie de informare corectă referitoare la homeopatie şi la beneficiile tratamentelor homeopatice, pe baza experienţei şi a studiilor realizate până acum. Proiectul este realizat in colaborare cu (compania) Boiron.