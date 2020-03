Medicii avertizează: Nu există dovezi că infecţia cu Covid-19 poate trece la făt sau care sugerează risc crescut de avort

Femeile insarcinate fac parte din categoria de persoane vulnerabile la acest virus, explica dr Ruxandra Albu, medic primar obstetrica–ginecologie, de aceea masurile de preventie pe care trebuie sa le respecte sunt foarte STRICTE. In egala masura, fiind un virus nou, nu se cunosc inca formele prin care acest virus afecteaza o femeie insarcinata, insa sunt asteptate reactii moderate, ana in prezent nu s-au inregistrat decese in randul acestora.

Infectia cu COVID-19 se transmite la bebelus?

Principala grija a viitoarei mame este daca infectia cu coronavirus se transmite fatului. Dr. Ruxandra Albu, medic primar obstetrică–ginecologie in cadrul Femme Boutique Medical explica: „Nu exista dovezi ca virusul poate trece la fat, insa daca la momentul nasterii mama este suspecta sau purtatoare de coronavirus, poate fi testat si copilul pentru maxima siguranta. De asemenea, nu exista dovezi care sa sugereze un risc cresc de avort in cazul unei mame purtatoare, stim doar ca in China unii copii s-au nascut prematur din aceasta cauza.”

Este recomandata alaptarea si in caz de infectie

Alaptarea este in continuare cel mai bun gest pe care il poate face o mama pentru copil, iar beneficiile pe care aceasta le aduce sunt mai mari decat orice risc: “Pana in acest moment, nu sunt dovezi ca virusul se transmite prin laptele matern. Principalul risc este de fapt apropierea fizica a mamei infectate de propriul copil, de aceea este recomandat ca aceasta sa se spele foarte bine pe maini inainte si sa poarte masca“, adauga dr Ruxandra Albu.

