INTERVIU Fady Chreih, CEO Regina Maria: „Creatorul de infrastructură medicală din 1990 încoace a fost sistemul privat“

„Weekend Adevărul“: Domnule Chreih, aniversarea de 25 de ani coincide, din păcate, cu un moment istoric nefavorabil sistemului medical. Cum faceţi faţă pandemiei de COVID-19 şi care au fost şi sunt principalele provocări? Fady Chreih: Într-adevăr, n-am putut să sărbătorim anul acesta. Traversăm o perioadă în care trebuie să fim şi mai responsabili şi mai agili decât suntem de obicei. Am tratat lucrurile cu foarte mare seriozitate chiar de dinainte de anunţarea stării de urgenţă. Am fost obligaţi să uităm de toate planurile pe care le aveam, să ne regrupăm rapid şi să regândim complet anumite lucruri.

Daţi-ne câteva exemple.

Liderii medicali din reţea, care sunt responsabili de siguranţa şi de calitatea actului medical în cele peste o sută de locaţii pe care le avem, au fost obligaţi să rescrie toate fluxurile medicale într-un singur weekend, apoi să le pună în practică şi să facă training tuturor angajaţilor – asta în condiţiile în care avem aproape 7.000 de angajaţi şi colaboratori, iar în spitale activitatea se desfăşoară 24 din 24 de ore.

„Am ajutat spitalele de stat“

Care au fost priorităţile?

Am avut trei mari priorităţi. Prima dintre ele a fost siguranţa angajaţilor noştri, a pacienţilor şi a abonaţilor. Am avut o adevărată desfăşurare de forţe, iar echipele noastre s-au mobilizat astfel încât să avem suficiente materiale de protecţie. Pot spune că noi nu am avut nici măcar o zi în care să nu avem absolut tot ce era necesar pentru a ne desfăşura activitatea în condiţii de siguranţă. Aveam deja un stoc, însă am fost şi foarte rapizi şi am dat din timp comenzi atât în România, cât şi în străinătate. Ba mai mult, în acea perioadă am ajutat şi peste zece spitale de stat, cărora le-am oferit gratuit foarte multe materiale de protecţie. A doua prioritate a fost regândirea modului în care oferim servicii de sănătate şi astfel, în mai puţin de zece zile, am lansat Clinica Virtuală, care funcţionează şi astăzi. Noi aveam în plan să lansăm acest proiect în 2021, aşa că presiunea a fost fantastică, însă echipa de IT şi echipa medicală au reuşit să gândească această clinică într-un mod care să fie uşor de utilizat atât pentru pacient, cât şi pentru medic.

Câţi medici sunt angrenaţi în acest proiect?

Sunt înrolaţi peste 400 de medici şi cred că am depăşit borna de 200.000 de consultaţii oferite prin aplicaţie.

Şi cea din urmă prioritate?

Ne-am gândit foarte mult la ce putem face pentru comunitatea din care facem parte şi am avut multe iniţiative. Am fost primul laborator de testare Real Time PCR şi am ajutat multe companii care au abonamente la noi, am oferit testare gratuită spitalelor de stat, atât pentru personalul medical, cât şi pentru pacienţi. Noi am început testarea în luna martie, iar de atunci am ajuns la peste 290.000 de teste făcute, dintre care foarte multe gratuite.

Deschiderea şcolilor a accentuat creşterea îmbolnăvirilor

Câte teste se fac pe zi la Regina Maria?

În prezent, avem şase laboratoare acreditate şi prelucrăm 3.500 de probe zilnic.

Cât de mult reflectă statisticile oficiale numărul real al îmbolnăvirilor?

Am văzut statistici pentru România care arătau că, de fapt, numărul infectărilor este de trei ori, de cinci ori şi chiar de nouă ori mai mare decât cel oficial. Eu vă pot da următoarele informaţii: în ceea ce priveşte copiii între 0 şi 18 ani, până recent rata de pozitivizare era de 1%, în condiţiile în care în fiecare săptămână testam cam 500-600 de copii. În ultima perioadă, testăm cam 800-900 de copii şi rata de pozitivizare este de 5%, deci de cinci ori mai mare. Iar la adulţi aveam o rată de 4-5%, însă acum a ajuns la 9%, deci s-a dublat.

Care ar fi explicaţia?

Explicaţia este foarte simplă: startul şcolilor. Orice am spune, impactul deschiderii şcolilor se vede în rândul pacienţilor pe care îi testăm în marile oraşe. Este un efect pe care îl vedem în toată Europa. Nu ştiu dacă începerea anului şcolar a dublat numărul cazurilor, dar cu siguranţă a accentuat creşterea numărului de îmbolnăviri.

În momentul de faţă, raportat la numărul de medici la mia de locuitori, suntem sub limita Uniunii Europene, sub limita Europei şi, din păcate, suntem la coada listei la numărul de specialişti disponibili. Sunt anumite judeţe în care situaţia este critică.

Diferenţierea dintre stat şi privat afectează pacientul

Această pandemie a forţat o colaborare mai strânsă între autorităţi, spitalele de stat şi clinicile private. Credeţi că se va menţine aceasta pe termen lung?

Într-adevăr, am văzut pentru prima dată un interes mult mai mare din partea mai multor persoane de a colabora, de a găsi împreună modalităţi prin care să putem trece peste această pandemie. De asemenea, am văzut foarte multă solidaritate şi la nivelul companiilor. Pentru prima oară, cel puţin de când lucrez eu în acest domeniu, am simţit că în relaţia cu autorităţile statului nu a mai contat că eu sunt reprezentantul furnizorilor privaţi, ci a contat strict ce putem face pentru ca România să poată face faţă acestei provocări. Mi-ar plăcea foarte mult să nu mai existe diferenţa între stat şi privat, să nu mai conteze forma de proprietate, aşa cum se întâmplă în ţări precum Franţa şi Germania. Mi-ar plăcea foarte mult ca pentru autorităţi – mă refer la Casa de Asigurări, Ministerul Sănătăţii, Comisiile de Sănătate din Camera Deputaţilor şi din Senat – această terminologie să nu mai existe, să nu mai existe nicio diferenţiere între cine furnizează serviciile. Pentru pacient nu ar trebui să conteze acest lucru, ci să primeze raportul calitate-preţ. Asta înseamnă însă o schimbare de mentalitate profundă. Am văzut o solidaritate fantastică la începutul pandemiei, dar în ultimul timp ea a început să se degradeze. Încercăm şi facem toate eforturile să fim în aceeaşi barcă, dar e mult de lucru la acest capitol. Nu pot spune că sunt optimist. Suntem în continuare o ţară care încearcă să rezolve problemele într-un singur fel, care se ghidează mult după

principiul: „Noi ştim mai bine, nu ne uităm la modele de bune practici din străinătate“.

Pacientul are de suferit din cauza acestor diferenţieri?

Pacientul este afectat pentru că nu are opţiunea să aleagă unde să meargă. Banii nu urmăresc pacientul şi alegerea lui. În continuare avem plafoane pentru servicii medicale, iar dacă ele se termină, nu avem cum să oferim servicii în contract cu Casa de Asigurări. Sunt anumite judeţe care nu contractează servicii medicale de la privat pentru că nu consideră că au nevoie, chiar dacă poate fi cea mai bună ofertă.

Casa de Asigurări plăteşte servicii medicale către furnizori privaţi din Italia, Franţa, Austria la valoarea corectă – de zeci de mii de euro pe intervenţie –, dar nu vrea să contracteze serviciile respective pentru furnizorii privaţi din România. Acest lucru trebuie să se schimbe.

Efectul salariilor mai mari din sănătate

Se vorbeşte mult despre reformarea sistemului de sănătate. Care credeţi că ar fi cele mai importante schimbări care ar trebui făcute pentru ca sistemele public şi privat să coexiste în armonie?

Sunt foarte multe iniţiative date de actualul Guvern, dar şi de cele anterioare care nu au fost încă implementate. Cel mai bun exemplu este telemedicina. Deşi avem ghidul Comisiei Europene încă din 2008, suntem singura ţară din UE care nu are această reglementare legislativă. Practic, legislaţia este cu mult în urma a ceea ce se întâmplă în viaţa reală. A doua decizie ar fi legată de bani, care ar trebui să urmărească nevoile pacientului. Adică să nu mai fii obligat să consumi anumite servicii doar în oraşul în care locuieşti, pentru că în momentul de faţă, de pildă, ca asigurat nu poţi să te tratezi la Cluj dacă tu locuieşti în Bucureşti. Şi nu în ultimul rând, Casa de Asigurări plăteşte servicii medicale către furnizori privaţi din Italia, Franţa, Austria la valoarea corectă – de zeci de mii de euro pe intervenţie –, dar nu vrea să contracteze serviciile respective pentru furnizorii privaţi din România. Acest lucru trebuie să se schimbe.

Cum s-au schimbat serviciile medicale în ultimii 25 de ani, atât în favoarea pacienţilor, cât şi a medicilor?

Zona de diagnostic este extrem de avansată – dispunem de analize de laborator şi de imagistică foarte dezvoltate, există camere video HD, full HD şi 4K. Dacă e să fim cinstiţi, creatorul de infrastructură medicală din 1990 încoace a fost sistemul privat. Doar Regina Maria a creat peste 90.000 de metri pătraţi de infrastructură medicală, complet modernă şi adaptată secolului XXI. Cred că asta a contat foarte mult pentru pacienţi. Pentru personalul medical a fost important să aibă acces la ultimele tehnologii, la ce se întâmplă în străinătate şi să-şi poată dezvolta astfel cariera profesională. Ce cred că s-a mai schimbat fantastic de mult din 1995 până acum este modul în care pacientul interacţionează cu medicul. Azi ai acces la dosarul tău medical electronic doar prin intermediul telefonului, poţi cere o a doua opinie, poţi să corelezi informaţiile din străinătate cu cele din România, poţi avea o conversaţie cu medicul tău, înainte nu cred că exista un dialog medic-pacient, ci făceai ce-ţi spunea medicul.

Cu toate acestea, România nu are suficienţi specialişti pe diverse domenii.

În momentul de faţă, raportat la numărul de medici la mia de locuitori, suntem sub limita Uniunii Europene, sub limita Europei şi, din păcate, suntem la coada listei la numărul de specialişti disponibili. Sunt anumite judeţe în care situaţia este critică. Până de curând, au fost foarte mulţi medici care au plecat în străinătate, nu şi-au mai dorit să lucreze în sistemul de stat, care este destul de învechit din foarte multe puncte de vedere. Pe de altă parte, odată cu majorarea salariilor la stat, cadrele medicale din sistemul de stat câştigă mult mai bine decât cele din Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria. Statul plăteşte extraordinar de bine şi vedem că pentru prima dată, anul trecut, numărul de medici din ţară a crescut, ceea ce e un prim semnal că vom avea din ce în ce mai mulţi specialişti în anii următori. Cred că şi noi am contribuit la acest lucru, pentru că avem mii de medici care lucrează la Regina Maria şi astfel au ales să rămână în ţară şi să aibă grijă de pacienţii români.

