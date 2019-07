Hepatita este a doua boală infecţioasă care ucide, după tuberculoză. 28 iulie, Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei

Hepatita este a doua boală infecţioasă care determină cele mai multe decese, după tuberculoză şi este de nouă ori mai frecventă decât infecţia cu HIV. Hepatita B poate fi prevenită, este tratabilă, iar în cazul hepatitei C, curabilă. Cu toate acestea, peste 80% din persoanele care trăiesc cu hepatită nu beneficiază de servicii de prevenire, testare şi tratament.



Cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva hepatitei din acest an - 28 iulie - OMS solicită tuturor ţărilor şi partenerilor să promoveze tema "Investeşte în eliminarea hepatitei". Ţara gazdă pentru Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei în 2019 este Pakistanul. Evenimentele globale vor avea loc la Islamabad, în Pakistan, în perioada 27-28 iulie 2019.



În 2018, cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva hepatitei, OMS s-a concentrat asupra testării şi tratării hepatitelor, pentru a putea fi atins obiectivul de eliminare până în 2030. Un comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii transmis la 28 iulie 2018 informa că, în ultimii trei ani, pacienţii din România au avut acces la tratamente inovatoare pentru stadii incipiente ale hepatitei virale C.

Astfel, în anul 2015 a fost aprobat tratamentul fără interferon al pacienţilor cu hepatită C, prin mecanismul cost-volum-rezultat. Accesul la tratamentul împotriva hepatitei C a crescut de la 5.800 pacienţi în 2016 la 12.000 pacienţi în 2017.

