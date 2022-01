Dr. Vasi Rădulescu recunoaşte că pe site-ul său a publicat articole plagiate. Frauda, dovedită de un absolvent de Medicină VIDEO

Absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Marius Fersigan a analizat mai multe articole publicate pe site-ul drvasiradulescu.ro.

Marius Fersigan a tradus cu Google Translate în engleză articolele, descoperind că acestea fuseseră traduse şi copiate din diferite site-uri medicale din străinătate, fără vreo contribuţie personală a dr. Vasi Rădulescu, în multe cazuri aproape cuvânt cu cuvânt.

Marius Fersigan a publicat pe Facebook concluziile sale, prezentând într-un video detaliat modul în care erau copiate articolele.

”Vasi Rădulescu şi plagiatele: Platforma drvasiradulescu.ro este o adunătură de articole plagiate sau furate (100%). Mă refer la secţiunea „medicină”. drvasiradulescu.ro. Nu am reuşit să găsesc nici măcar un articol original - sau măcar o contribuţie originală”, a scris pe Facebook Marius Fersigan.





Descoperirea lui Marius Fersigan a devenit virală după ce Marian Godină a scris pe pagina sa de Facebook despre articolele plagiate. Iar articolele au fost şterse de pe site-ul doctorului Vasi Rădulescu.

”Doftoraşul Vasi tocmai ce a fost depistat că nu făcea altceva decât să fure cu copy paste articole medicale de pe site uri din străinătate şi să le pună la domnia sa pe site pentru a face un ban. Acum, dragul de el, s-a apucat de şters la ele, dacă veţi încerca să le accesaţi vor apărea ca fiind şterse. Deci la asta i-au folosit cei 11 ani de şcoală pe care mi se lăuda că-i are? Până acum a şters 1700 de articole de pe site”, a precizat Marian Godină.

Postarea lui Marian a strâns în doar o oră câteva mii de aprecieri, comentarii şi distribuiri.

Dr. Vasi Rădulescu: ”E aiurea rău, ştiu”

Iar printre cei care au comentat la postarea lui Marian Godină s-a numărat şi doctorul Vasi Rădulescu, acesta recunoscând faptul că pe site-ul său au fost postate articole plagiate.

„Pe site au scris două colege, una studentă la medicină, alta rezidentă. Am mers pe încredere, din dorinţa de a avea mai multe articole utile pentru oameni. Am descoperit însă că acele articole erau fie traduse, fie inspirate (cu sursă, dar e irelevant) din alte platforme. E aiurea rău, ştiu. Am discutam cu fetele, am priceput eroarea impardonabilă, pe care eu nu o pot ierta. Am şters toate articolele. Da, e vina mea că am mers pe încredere. E vorba de medici aici. Nu mă aşteptam la aşa ceva niciodată! Asta e, se întâmplă. E o lecţie dură pentru mine. Merg înainte şi am învăţat de aici”, a fost răspunsul doctorului Vasi Rădulescu la postarea lui Marian Godină.

