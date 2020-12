Dr. Ion Coteţ: Avem frecvent cazuri de cancer cutanat în stadii avansate de evoluţie din cauză că pacienţii nu se prezintă în timp util la specialist

Cancerul de piele se manifestă prin leziuni neobişnuite, care se vindecă greu, ori prin aluniţe atipice. Autoexaminarea este extrem de importantă în depistarea melanomului. Pacientul care observă prezenţa unor leziuni noi la nivelul pielii ori modificarea formei unor leziuni sau aluniţe mai vechi, trebuie să meargă la medicul dermatolog pentru un consult de specialitate. Deşi este cunoscut faptul că o consultaţie care depistează mai repede boala creşte durata de viaţă, mulţi dintre cei care prezintă simptome amână acest lucru din teama de a se prezenta la medic.

„În această perioadă ştim cu toţii că oamenilor le este teamă să se prezinte la medic, dar în ceea ce priveşte prevenţia şi depistarea precoce a cancerului de piele ar trebui să nu evităm şi să ne prezentăm la dermatolog pentru un control la un interval de minim 1 an, într-un context de nevi multipli sau când sesizăm o leziune pigmentară nou apărută sau schimbarea de culoare sau formă a unei leziuni vechi“, spune Dr. Ion Coteţ, medic primar dermatovenerologie, MedLife Braşov.

Cu ce probleme care ţin de specialitatea dumneavoastră se prezintă oamenii în această perioadă?

În această perioadă a crescut numărul pacienţilor care vin la dermatolog cu eczemă a mâinilor şi dermatită periorală, afecţiuni favorizate şi de folosirea frecventă a unor substanţe dezinfectante şi purtarea măştilor de protecţie. Pe lângă acestea, am observat o creştere a numărului de cazuri de infecţii cutanate cu diferiţi patogeni, bacterii, virusuri,micotici în contextul scăderii globale a imunităţii pacienţilor, probabil şi printr-o constrângere provocată de închiderea sălilor de sport, piscinelor şi tendinţa mai mare la sedentarism a oamenilor.

La ce să fim atenţi? Care sunt semnele care trebuie să ne trimită la medic?

Dr. Ion Coteţ: În contextul pandemiei actuale ar trebui totuşi să acordăm o grijă în plus afecţiunilor tumorale maligne cutanate, pe principiul că oamenii au început să se adreseze specialistului cu probleme cu caracter acut, care îi deranjează în momentul prezent, având tendinţa de a ignora o eventuală leziune tumorala mai veche, care totuşi a crescut în ultima vreme, dar nu deranjează deocamdată în mod direct şi astfel avem mai frecvent cazuri de cancer cutanat în stadii mai avansate de evoluţie prin neprezentarea la timp la specialist.

De ce este recomandat să mergem cât mai repede al specialist?

Melanomul malign este tumora cutanată cu cel mai mare grad de metastazare şi cu prognosticul şi evoluţia imprevizibilă. Un melanom, conform ultimelor studii, apare în 20% din cazuri pe o leziune nevica(aluniţă) preexistentă, în 80% din cazuri apărând de novo. Din acest motiv, orice leziune pigmentară nou apărută la o persoană adultă, necesită consult dermatologic, orice modificare de formă, culoare, dimensiuni a unei leziuni pigmentare vechi necesită control. Cu cât melanomul este depistat mai repede, cu atât creşte durata de viaţă şi prognosticul bun al pacientului.

Conform specialistului, avem posibilitatea, datorită dermatoscopiei, să identificăm melanomul „in situ“ ceea ce conferă pacientului o viaţă normală după operaţia chirurgicală, fără a fi necesar alt tratament oncologic. Orice formaţiune suspectă se operează chirurgical şi se efectuează examen histopatologic al leziunii. În funcţie de rezultat, se stabileşte împreună cu oncologul protocolul terapeutic. Un melanom sub 1mm grosime are toate şansele să se vindece complet. O grosime tumorala de peste 2mm poate avea consecinţe dezastruoase asupra evoluţiei ulterioare, cu posibile metastaze cerebrale, pulmonare, hepatice sau pluriorganice.

