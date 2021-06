Două tulpini de virusuri gripale nu au mai fost semnalate de un an. Cercetătorii cred că ar fi dispărut

Două tipuri de virusuri gripale nu au mai apărut nicăieri în lume de un an, nefiind raportate cazuri de îmbolnăvire din cauza acestora, scrie Live Science. Experţii nu ştiu încă dacă aceste tipuri de gripă au dispărut de tot, dar dacă ar fi aşa, realizarea vaccinurilor gripale ar fi mult mai uşoară şi s-ar stabili tulpinile cărora se adresează.

Două familii de virusuri gripale cauzează gripa sezonieră: gripa A şi gripa B. Virusurile gripale A sunt împărţite în „subtipuri” bazate pe două proteine ​​de pe suprafaţa lor cunoscute sub numele de hemagglutinină (H) şi neuraminidază (N), potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor. În prezent, H1N1 şi H3N2 sunt încă în circulaţie. Virusurile gripale B, pe de altă parte, nu au subtipuri, dar sunt împărţite în două ramuri cunoscute sub numele de B - Yamagata şi B - Victoria. O tulpină de H3N2, cunoscută sub numele de 3c3.A, nu a mai fost detectată din martie 2020. Acelaşi lucru este valabil şi pentru linia B - Yamagata.

„Cred că are o şansă ca acestea să dispară", spune Trevor Bedford, biolog la centrul de cercetare din Seattle, referindu-se la H3N2.

În fiecare an, vaccinul antigripal este pregătit cu luni înainte ca sezonul îmbolnăvirilor să înceapă. El este făcut în funcţie de tulpinile care circulă în lume şi de calculele care arată într-o mare măsură ce tulpini vor fi mai frecvente în sezonul următor.

O diversitatea mai redusă în rândul virusurilor gripale înseamnă o gamă mai mică de virusuri în circulaţie şi o şansă mai mare ca tulpinile din vaccinuri să fie compatibile cu cele aflate în circulaţie.

„Fără îndoială, diversitatea virusurilor gripale aflate în circulaţie va fi modificată. Cât de mult va fi schimbată şi cât de mult timp va rămâne aşa, acestea sunt întrebările principale. Însă, nu am mai văzut aşa ceva până acum", a spus Richard Webby, director al Centrului pentru Studiul Ecologiei din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), conform Digi24.