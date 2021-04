De ce femeile au mai multe reacţii adverse la vaccinurile COVID-19

Femeile au reacţii adverse mai puternice decât bărbaţii la vaccinurile anti-COVID, potrivit unor date publicate recent de Centrul american pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC). Până la momentul analizei, au fost administrate în SUA aproape 13,8 milioane de doze Pfizer şi Moderna şi au fost înregistrate în sistemul american de raportare aproape 7.000 de reacţii adverse.

Datele CDC arată că:

⦁ 79,1% din totalul reacţiilor adverse la vaccinurile anti-COVID au fost raportate de femei, deşi numai 61,2% dintre doze au fost administrate femeilor în intervalul de monitorizare;

⦁ Aproape toate reacţiile anafilactice rare au afectat femeile. Toate cele 18 reacţii anafilactice apărute după administrarea serului de la Moderna şi 44 dintre cele 47 de reacţii anafilactice la vaccinul de la Pfizer au fost raportate de femei.

Datele se confirmă şi în România

Şi în ţara noastră, mai multe femei decât bărbaţi au raportat reacţii adverse la vaccinurile anti-COVID, numai că procentul lor este mai mic decât în SUA. Astfel, până la data de 23 martie 2021, au fost raportate aproape 9.000 de reacţii adverse, iar 64% dintre persoanele care au declarat reacţii erau de sex feminin, potrivit medicului Valeriu Gheorghiţă, preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV), citat de Agerpres.

Cu toate acestea, acelaşi medic declara într-un interviu pentru Digi 24 că există o subraportare în România a reacţiilor adverse la vaccin şi că nu cunoaştem adevărata frecvenţă a lor. Prin urmare, şi profilul celor care le raportează ar putea fi diferit.

Şi alte vaccinuri au mai multe reacţii adverse la femei

Serurile împotriva COVID-19 nu sunt singurele care au acest efect asupra sexului feminin. În 2009, de patru ori mai multe femei decât bărbaţi au raportat reacţii alergice la vaccinul împotriva gripei AH1N1, deşi numărul bărbaţilor imunizaţi cu acest ser a fost mai mare, arăta în 2013 un alt studiu al CDC publicat în revista Vaccine.

Lista nu se încheie aici. În perioada 1990-2016, în sistemul american de raportare a reacţiilor adverse la vaccinuri de orice fel (VAERS), femeile au condus detaşat la frecvenţa reacţiilor de tip anafilactic. 80% dintre aceste reacţii au fost raportate de femei, arată o altă analiză americană publicată de experţi ai CDC.

Hormonii sexuali fac diferenţa

Unul dintre motivele pentru care au fost înregistrate mai multe femei decât bărbaţii cu reacţii adverse la vaccinurile COVID poate fi legat de diferenţele de comportament dintre femei şi bărbaţi.

Este posibil ca femeile să raporteze diverse reacţii mai frecvent decât o fac bărbaţii, chiar dacă au aceleaşi simptome, deşi nu există studii în acest sens, spunea pentru publicaţia The New York Times Rosemary Morgan, cercetător medical la Şcoala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg, din SUA. Ce ştim cu siguranţă este că bărbaţii apelează mai rar decât femeile la medici când sunt bolnavi - un studiu care explică foarte bine acest comportament a fost publicat de Journal of Health Psychology.

Biologia joacă însă şi ea un rol important. Nu este deloc surprinzător că femeile raportează mai multe reacţii adverse la vaccinuri, spune dr. Gindrovel Dumitra, vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF) şi coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul SNMF. Fenomenul este corelat cu hormonii sexuali estrogen şi testosteron, care influenţează diferit reacţia organismului la vaccinuri.