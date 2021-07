Cercetătorii israelieni au creat organe hibride porc-om pentru transplant

Organul hibrid a fost dezvoltat de echipa lui Shahar Cohen de la spitalul Beilinson, iar rezultatele cercetării lor au fost publicate săptămâna trecută în „Scientific Reports” ce aparţine secţiunii Nature Research.

Principalul factor de respingere a unui nou organ este învelişul intern al vaselor de sânge care constituie punctul de contact între organul transplantat şi organismul celui care îl primeşte.

„Am căutat să producem o căptuşeală alternativă care nu antrenează respingerea organului. În loc să distrugem tot organul am vizat doar o parte a lui - cea mai importantă. Am înlăturat stratul intern de vase de sânge ale porcului şi am pus în locul lui unul uman, generând astfel un organ hibrid, luat de la porc, dar cu vase de sânge umane. În acest fel, am putut învinge bariera dintre organele porcului şi cele ale oamenilor ”, a explicat Cohen, referindu-se la crearea unei învelitori mai prietenoase cu sistemul imunitar uman.

Materialul au fost celulele din placentă întrucât aceasta este „organul ideal ce conectează două fiinţe umane şi joacă un rol esenţial în menţinerea conexiunii dintre mamă şi făt”.

Până în acest moment, metoda a fost testată cu succes pe mai multe organe, şi anume inimă, plămâni, ficat, rinichi şi pancreas.

Echipa plănuieşte să realizeze primul transplant de organe hibride la animale, iar în următorii cinci ani să efectueze primul astfel de transplant la oameni.

„Ne propunem să eliminăm listele de aşteptare şi să avem rezerve nelimitate de organe disponibile pentru transplant, şi să creăm un viitor cu mai puţine medicamente anti-respingere şi astfel să existe mai puţine efecte adverse şi mai puţine probleme legate de suprimarea imunitară. Ştim care sunt paşii pentru a atinge un astfel de jalon. Cred că putem împlini această viziune”, a spus Cohen.