Cercetătorii dezvoltă versiuni uşor de administrat ale medicamentului Remdesivir, destinat tratării COVID-19

Remdesivir este singurul medicament de până dovedit că ajută pacienţii cu COVID-19, dar Gilead şi alte companii caută modalităţi de a face să funcţioneze mai bine.

Pentru pacienţii cu forme grave de boală, companiile Roche şi Eli Lilly testează medicamente în asociere cu Remdesivir.

Gilead încearcă să trateze virusul în prima fază a bolii. Alte antivirale, cum ar fi pilula de gripă Tamiflu, funcţionează cel mai bine atunci când sunt administrate cât mai devreme posibil după infectarea bolnavului.

Gilead a anunţat luni că analizează modalităţile de utilizare a remdesivir mai devreme în cursul bolii, inclusiv prin formulări alternative. Compania a confirmat într-un e-mail că cercetează o versiune inhalată, dar a refuzat comentariile suplimentare.

Directorii companiei, cum ar fi medicul şef Merdad Parsey şi directorul financiar Andrew Dickinson, au acordat interviuri analiştilor Wall Street, în ultimele săptămâni, pentru a discuta despre planurile care sunt în stadii incipiente.

Ei au spus că, pe termen lung, compania explorează o formulare subcutanată a remdesivir, precum şi versiuni sub formă de pulbere uscată, care trebuie inhalate. Remdesivir nu poate fi administrat sub formă de pastilă deoarece are o structură chimic care s-ar degrada în ficat, iar formularea intravenoasă (IV) este utilizată doar de spitale.

Pe termen scurt, Gilead studiază modul în care formularea sa IV existentă de remdesivir poate fi diluată pentru a fi utilizată cu un nebulizator - un dispozitiv de administrare a medicamentelor folosit pentru administrarea medicamentelor sub formă de ceaţă inhalată în plămâni.

Ideea este că un nebulizator ar face remdesivirul disponibil în mod mai direct pentru căile respiratorii superioare şi ţesutul pulmonar, deoarece se ştie că coronavirusul atacă plămânii. De asemenea, ar permite tratamentul precoce al pacienţilor cu coronavirus care nu sunt spitalizaţi.

Luni, Gilead a raportat rezultatele studiilor clinice care arată că remdesivirul IV a oferit un beneficiu modest pentru pacienţii internaţi cu forme moderate de COVID-19, în comparaţie cu tratamentele standard.