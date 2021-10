Planta ce vindecă inima, cu multe beneficii pentru organism: previne bolile hepatice şi reduce colesterolul ridicat

Păducelul ajută în lupta cu bolile de inimă precum insuficienţa cardiacă congestivă, dar reduce şi durerile în piept şi reglează bătăile neregulate ale inimii. De foarte mult timp, păducelul este folosit pentru tratarea hipertensiunii arteriale, reducerea colesterolului ridicat sau pentru ateroscleroză, această plantă ajutând şi la refacerea organismului după atacuri de cord şi accidente vasculare cerebrale, printre multe alte beneficii.

De asemenea, păducelul reduce colesterolul ridicat datorită capacităţii sale de a ajuta ficatul în descompunerea grăsimilor. Totodată, potrivit studiilor din Europa, produsele pe bază de păducel au efect tonic cardiac, hipotensiv, reglează şi stabilizeaza ritmul cardiac şi cresc fluxul sangvin la nivelul arterelor coronare, fiind indicate in special in afectiuni cardiovasculare: insuficienta cardiacă, tahicardie, tulburări de ritm cardiac, angină pectorala, cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, afecţiuni cardiacice cu substrat nervos.