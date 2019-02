Dieta Volumetrics. Ce presupune regimul alimentar care-ţi permite să mănânci mult

Visul oricărui supraponderal este acela de a mânca mult, dar, cu toate acestea, să slăbească. Este acest lucru posibil? Se pare că da, dacă este să dăm crezare dr. Barbara Rolls, profesor de ştiinţele nutriţiei la Pennsylvania State University, citat de site-ul de ştiri medicale webmd.com.

Baza dietei Volumetrics: legumele şi fructele

Regimul alimentar conceput de această profesoară este axat pe senzaţia de saţietate. Această senzaţie poate fi atinsă dacă ne alimentăm cu mâncare cu un conţinut mare de apă şi de fibre, cum sunt, de pildă, fructele şi legumele. Dacă am bea doar apă, susţine profesoara de nutriţie, aceasta ne-ar astâmpăra doar setea, nu şi foamea. Legumele şi fructele însă pot umple stomacul în condiţiile în care numărul de calorii conţinute este foarte scăzut, plus că au nutrienţi şi vitamine.

Potrivit dr. Rolls, dieta Volumetrics presupune un consum mai mare de alimente decât în mod obişnuit, cu condiţia ca aceste alimente să fie cele potrivite pentru a pierde în greutate. Regimul alimentar nu asigură însă o slăbire rapidă, adaugă profesoara de nutriţie. Dieta Volumetrics este un plan alimentar pe termen lung.

Ce este permis şi ce nu în dieta Volumetrics

În cadrul acestui regim alimentar, putem mânca orice, dat trebuie să fim atenţi la densitatea energetic a alimentelor. Alimentele cu o densitate mare sunt cele care conţin foarte multe calorii într-o cantitate mică, în timp ce acelea cu o densitate mică au puţine calorii şi putem consuma un volum mai mare fără să ne îngrăşăm.

Dr. Rolls împarte mâncarea în patru categorii. În prima categorie sunt incluse fructele la liber şi oricând, legumele fără amidon – de tipul broccoli, roşii, ciuperci - şi supele cu bulion.

Cea de-a doua categorie, include porţii rezonabile de cereale integrale – orez brun şi paste, proteine provenite din carne slabă, legume şi produse lactate degresate.

Categoria a treia e compusă din porţii mici de alimente precum pâine şi produse de panificaţie, brânză şi carne grasă.

Ultima categorie include, ocazional, prăjeli, dulciuri, prăjituri, nuci şi grăsimi.

Dieta Volumetrics permite trei mese pe zi, două gustări şi un desert. Alcoolul este permis doar cu moderaţie, ţinând cont de faptul că acesta conţine multe calorii fără a satisface foamea.

Profesorul de nutriţie mai spune că important este şi mişcarea, astfel că trebuie să adăugăm circa 150 de paşi în plus la cei pe care îi facem în fiecare zi, până atingem ţinta de 10.000.

