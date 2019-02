Dieta „curcubeu“ ţine departe gripa şi răceala. Ce pui în farfurie pentru o imunitate mai bună

Legumele conţin vitamine şi minerale de care are nevoie sistemul imunitar

Nu există niciun aliment-minune sau vreo dietă care să garanteze că nu ne îmbolnăvim, tot ceea ce putem face este să consumăm alimente pline de nutrienţi, a declarat Samantha Heller, dietetician la NYU Langone Health in New York, pentru cnn.com.

Sistemul imunitar are nevoie de toţi aceşti nutrienţi pentru a funcţiona la parametrii optimi, Aceasta înseamnă vitamine, minerale, grăsimi, carbohidraţi, proteine şi carbohidraţi, a explicat Heller.

Usturoiul, deloc colorat, dar foarte bun pentru imunitate

Dieta occidentală însă – care se axează mai mult pe carne roşie şi procesată, cartofi prăjiţi, fast-food, dulciuri şi sucuri – creşte riscurile bolilor cronice şi pentru că sistemul imunitar este suprasolicitat şi nu primeşte toţi nutrienţii de care are nevoie, a mai spus aceasta.

Pentru a beneficia de aceştia trebuie să ne gândim la alimentaţie ca la un curcubeu, este de părere dr. Eddie Fatakhov, medic nutriţionist la Centru de medicină internă şi integrativă din Alpharetta, Georgia.

Sigur, există şi alimente deloc colorate care sunt foarte bune pentru sistemul imunitar cum sunt, de exemplu, usturoiul şi nucile braziliene, care sunt surse de seleniu. Acest mineral ajută organismul să fabrice o enzimă antioxidantă cu rol în prevenirea distrugerii celulare.

Nu uitaţi de turmeric şi ghimbir, care aduc beneficii pentru imunitate, la fel de mari ca iaurtul, mai spune Fatakhov. ”Iaurtul conţine culturi vii de bacterii benefice care ajută microbiomul din sistemul digestiv. În sistemul digestiv se găsesc 70-80% din celulele sistemului imunitar“.

Un studio randomizat care a inclus 6.269 de copii a arătat că probioticele – sau bacteriile benefice – par să ajute la reducerea incidenţei infecţiilor respiratorii la copii. Studiul a fost publicat în jurnalul Medicine, în 2016.

Alimentele colorate pot, la rândul lor, să ajute sistemul imunitar şi sănătatea digestivă.

Roşu, galben şi portocaliu – surse de vitamina C

Ardeiul gras roşu sau verde este plin de antioxidanţi şi fitonutrienţi, precum şi de vitamina C, recomandă Fatakhov. „Orice este portocaliu sau galben are vitamina C, esenţială pentru buna funcţionare a sistemului imunitar“.

Citricele, roşiile, sucul de roşii sunt surse importante de vitamina C, alături de căpşune, kiwi, varza de Bruxelles şi conopidă.

Vegetalele cu frunze verzi sunt surse de vitamina D, vitamin care are un ro important în susţinerea sistemului imunitar. Este vorba despre crucifere – varză, broccoli – care furnizează şi vitaminele C. K şi E, carotenoide, folaţi şi minerale.

Ce oferă albastru, indigo, violet

Prunele uscate şi smochinele au concentraţii mai mari de nutrienţi şi fibre. Comparativ, o jumătate de cană de caise deshidratate are 4,7 grame de fibre, în timp ce o caisă proaspătă are doar 1,6 grame. Totodată, fructele uscate sunt o sursă important de antioxidanţi şi vitamina B. Atenţie însă că şi cantitatea de zaharuri este mai mare.

Asiguraţi-vă că, la fiecare masă, includeţi măcar două sau mai multe surse de fibre. Fibrele se găsesc în vegetale precum spanacul, merele, ovăzul, tofu, năut şi nuci, potrivit lui Heller.

Dincolo de dietă există şi alte metode de a te păstra sănătos în sezonul gripei şi a virozelor. ”Hidratarea este foarte importantă. Apa plată este alegerea ideală. Şi mult somn“. „vaccinaţi-vă. Spălaţi-vă des pe mâini cu apă şi săpun şi aveţi grijă ţineţi mâinile departe de faţă“, conchide aceasta.

