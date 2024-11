Via Transilvanica, un proiect major de dezvoltare comunitară pe care Marcel Ciolacu îl propune drept model de proiect social de succes

Dezvoltarea satului românesc, o prioritate pentru PSD, este susținută nu doar prin investiții fără precedent în agricultură, ci țintesc și dezvoltarea așezărilor rurale prin promovarea patrimoniului natural, arhitectura și tradițiile.

O demonstrează și proiectul legislativ susținut de președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, și aprobat de Parlament, având drept reper Via Transilvanica. Prin această inițiativă legislativă se statuează un nou cadru juridic pentru amenajarea, administrarea și conservarea traseelor pedestre de interes național în scop recreativ.

Marcel Ciolacu: „Via Transilvanica poate deveni un real motor de regenerare și de dezvoltare economică pentru zonele rurale”

În viziunea PSD, dezvoltarea comunităților nu înseamnă doar infrastructură și locuri de muncă, ci și păstrarea tradițiilor și punerea în valoare a moștenirii culturale locale. Un rol esențial îl au traseele turistice pedestre de lungă distanță, așa cum reiese și din proiectul de lege inițiat de Premierul Marcel Ciolacu pentru amenajarea, administrarea și conservarea acestora.

„Guvernul este un partener deschis al inițiativelor societății civile și al comunităților locale. Îmi doresc ca Via Transilvanica să devină un motor de regenerare și de dezvoltare economică pentru cele peste 400 de sate și cătune pe care le traversează, localități care și-au păstrat nealterate patrimoniul natural, arhitectura și tradițiile. Este un model de sustenabilitate în turism pe care îl putem multiplica și prin proiecte similare viitoare, de care românii să se simtă fie mândri”, a punctat premierul Marcel Ciolacu.

Cine poate primi statutul de traseu pedestru de interes național

Conform proiectului de lege adoptat, statutul de traseu pedestru de interes național în scop recreativ se acordă dacă acesta străbate cel puțin 8 județe și are o lungime de cel puțin 500 km. Dacă traversează sau se învecinează cu situri naturale ale patrimoniului natural universal de sub egida UNESCO, trebuie să aibă cel puțin 200 km. În plus, cel puțin 70% din lungimea să trebuie să acopere mediul rural și natural al României și să includă monumente istorice, situri arheologice, situri naturale ale patrimoniului natural universal de sub egida UNESCO, arii naturale protejate.

„Drumul care unește”, are 1.400 km și traversează 10 județe

Via Transilvanica, numit și „drumul care unește”, este un traseu turistic de lungă distanță de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta Turnu Severin și este destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau călare. Traseul traversează zece județe, pornind de la Suceava până la Mehedinți și parcurge 107 unități administrativ-teritoriale din România, punând în valoare patrimoniul natural și cultural al fiecărei regiuni.

Traseul turistic Via Transilvanica are notorietate și la nivel internațional și a fost inclus în Top 100 cele mai frumoase locuri de vizitat din lume realizat de revista TIME.

Satul românesc, prioritate pentru PSD și în următorii patru ani

În Programul de Guvernare 2025-2028 al PSD, agricultura reprezintă, alături de industrializare, una dintre direcțiile strategice de dezvoltare a țării. Social-democrații urmăresc continuarea susținerii fermierilor români și propun, printre altele, programe de 4 miliarde de lei vor susține modernizarea statului românesc punând accent pe infrastructură, serviciile de sănătate, învățământ, incluziune socială sau dezvoltarea și promovarea potențialului local, conservarea tradițiilor și a obiceiurilor locale.

Numai anul acesta, fermierii au beneficiat anul acesta de programe de ajutor din partea Guvernului Ciolacu, de aproape 7 miliarde de euro, dar și investiții masive în sistemul de irigații și fabricile de procesare, măsuri menite să-i asigure pe români că, indiferent de crizele care vor veni, vor avea mâncare sănătoasă și la prețuri accesibile.

PSD și Marcel Ciolacu au demonstrat că sunt cei care cresc veniturile românilor, salariul minim și pensiile. Calea sigură pentru România trebuie să conțină reindustrializarea economiei naționale și finalizarea autostrăzilor, oferind în același timp tuturor românilor, din țară și din diaspora, acces egal la sănătate și educație și un program național de protejare a tinerilor de droguri.