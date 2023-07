Viktor Orban a propus tehnologie franceză pentru TGV-ul București-Budapesta. Culise privind discuția premierilor

Kelemen Hunor, care a intermediat și participat la discuția Viktor Orban - Marcel Ciolacu, a precizat că premierul maghiar i-a propus omologului român să fie folosită tehnologia franceză pentru trenul de mare viteză București-Budapesta. De asemenea, orizontul de timp este de un deceniu.

Întrebat la RFI dacă Marcel Ciolacu și Viktor Orban au vorbit despre o linie de tren de mare viteză Budapesta-Constanța via București sau doar Budapesta-București, liderul UDMR a precizat: „Ei au vorbit de Budapesta-București. Eu adaug Constanța, că vă dați seama că pentru România interesul este să meargă și până la Constanța, asta ne privește doar pe noi, din România, ei au vorbit de Budapesta-București”.

Chestionat privind orizontul de timp pentru construcția unei asemenea linii, Kelemen Hunor a punctat: „E greu de spus, fiindcă în acest moment nu există un proiect concret. Într-adevăr, România prin PNRR acum modernizează linia Oradea-Cluj, dar asta înseamnă o modernizare care ridică viteza la 180-200 de km/h, dar nu înseamnă linie pentru tren de mare viteză, asta ar însemna o nouă construcție și aici Orban propunea să se gândească la o tehnologie europeană, cu francezii, fiindcă sunt cei mai buni în Europa și dacă ai găsit tehnologia, ai și parteneri care aduc tehnologia, e mai ușor să găsești și finanțare, dar asta înseamnă un orizont de timp de un deceniu, cel puțin, dacă suntem serioși și trebuie să fim. Nu se poate promite de la o zi la alta, fiindcă trebuie să faci proiectul, apoi trebuie să cauți tehnologie, finanțare, execuție, durează, dar dacă nu ai un deziderat, nu ai un proiect mare, sigur că nu se va realiza niciodată”.

Marile teme de discuția

Kelemen Hunor a dat și detalii despre temele discutate. Prima temă, cea referitoare la trenul de mare viteză. „A doua chestiune care a fost atinsă și am văzut că a apărut și în presă: premierul Orban a spus că așteaptă investitori români în Ungaria și ar fi de dorit să vină investitori puternici din România în Ungaria. Și a treia chestiune atinsă a fost chestiunea Schengen, fiindcă România așteaptă și face eforturi de a intra în Spațiul Schengen, în a doua jumătate a anului 2023, sub președinția spaniolă sunt discuții, apoi urmează jumătate de an cu alegerile europarlamentare anul viitor și sub președinția maghiară în a doua parte a anului viitor iarăși există o posibilitate, dacă nu se închide dosarul în 2023 și aici Orban a spus că Ungaria susține, a susținut și anul trecut și acum doi ani aderarea României la Spațiul Schengen”, a precizat președintele UDMR.

Kelemen Hunor a reiterat faptul că premierul Marcel Ciolacu i-a cerut să intermedieze întrevederea și în câteva zile aceasta a putut fi perfectată. „Este o reintrare sau o intrare în normalitate”, a subliniat liderul UDMR.

De la jumătatea lunii iunie UDMR nu mai este parte a Coaliției de guvernare, după ce Uniunea nu s-a înțeles cu cele două mari partide, PNL și PSD, pe tema portofoliilor, în condițiile în care PNL a cerut atât Ministerul Dezvoltării, cât și Ministerul Mediului, partidului condus de Kelemen rămându-i ministere mult mai slab cotate.