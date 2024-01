Victor Ponta, după condamnarea unui român. “Simt ca explodez când văd cum niste urangutani umani le trateaza pe stewardese”

Un român care a avut un comportament violent la bordul unui avion Wizz Air a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare.

Românul, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la 2,6 ani de închisoare cu executare, după ce a avut un comportament nepotrivit, chiar violent, la bordul unui avion Wizz Air, pe ruta Copenhaga - București.

Incidentul a avut loc acum doi ani, când bărbatul, aflat într-o stare avansată de ebrietate, a devenit agitat și agresiv cu pasagerii și echipajul de zbor în timpul aterizării avionului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București.

”Un bărbat în vârstă de 44 ani, care a avut un comportament violent la adresa pasagerilor unei aeronave a fost condamnat definitiv la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, pentru săvârşirea fără drept a oricărui act de violenţă fizică sau psihică asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor ori în pregătire de zbor, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa acestei aeronave, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 119 alin. 1 din Legea 21/2020 privind Codul Aerian al României şi pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere. De asemenea, instanţa de judecată a dispus, ca pedeapsă complementară, interzicerea unor drepturi, respectiv exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale”, a transmis Poliţia de Frontieră,

Fostul premier Victor Ponta s-a bucurat de decizie, numindu-i ”urangutani” pe cei care comit astfel de fapte și propune ca celor care comit astfel de fapte să le fie interzis să zboare timp de 5 ani.

"O decizie a justiției pe care o salut.

Calatoresc mult în Europa cu companiile “low cost” si sunt șocat de fiecare data de mitocania, barbarismul și grosolania unora dintre “compatriotii” nostri. În plus, fiind tată de fete, pur și simplu simt ca explodez când vad cum niste urangutani umani le trateaza pe stewardese si personalul navigant. Din păcate este ceva specific unora dintre cei care călătoresc din / spre România - simt că pot sa facă orice și nimeni nu are curaj sa ii pedepsească / nu am văzut in alte curse sau la alți cetateni asa ceva! Dar sa așteptăm doar decizii ale Justitiei nu este deloc eficient !

Cred si susțin cu tărie ca legea din Romania trebuie schimbata în așa fel încât sanctiunile sa fie mult mai rapide ( pana se pronunta judecatorii trece prea mult) - la fel ca la huliganii de la forbal ; imediat ce ai avut un comportament abuziv fata de ceilalti pasageri sau fata de personalul navigant, pe baza unui simplu raport administrativ cu doi martori , “gorila” sa fie pusa 5 ani pe lista neagra si sa nu se mai poate urca in nicio aeronava din sau inspre Romania!

Daca se aplica o asemenea sanctiune facem pariu ca intr-o luna se fac “mielusei” toti golanii astia? Romania este vazuta ca “sat fara caini” si multi cred ca pot sa isi faca de cap - ce simplu ar fi sa ii potolim!", a scris Victor Ponta pe Facebook.