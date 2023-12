Victor Ponta, achitat definitiv în dosarul Turceni-Rovinari : dosarul a avut scopul de a mă îndepărta din funcție

Victor Ponta, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul Turceni-Rovinari. În același dosar erau judecați și fostul ministru al Transporturilor Dan Şova, fostul director al Complexul Energetic Oltenia și foștii șefi ai termocentralelor Rovinari și Turceni.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, 28 decembrie, achitarea definitivă a celor acuzați în dosarul Turceni-Rovinar. De asemenea, judecătorii au dispus și ridicarea sechestrului de pe toate bunurile celor inculpați.

Procurorii l-au acuzat în 2015 pe Victor Ponta că, în perioada 2007 – 2008, prin cabinetul său de avocat, ar fi obţinut de la Societatea Civilă de Avocaţi „Şova şi Asociaţii” aproape 200.000 de lei pentru activităţi care figurează în acte, dar care nu ar fi fost efectuate, conform europafm.ro.

Complici la această afacere ar fi fost Dan Șova, fostul ministru al Transporturulor, Laurențiu Ciurel, fostul director general al Complexul Energetic Oltenia și Dumitru Cristea şi Octavian Graure, directorii termocentralelor din Rovinari și Turceni.

DNA i-a acuzat pe aceștia de spălare de bani, fals în înscrisuri, abuz în serviciu și evaziune fiscală. Faptele de corupție de care erau acuzați aveau legătură cu încheierea unor contracte de consultanţă cu termocentrale Turceni și Rovinari. Prejudiciul calculat de procurori la acea vreme era de aproape 9 miliarde de euro.

Reacția lui Victor Ponta

„Am fost tot timpul nevinovat și dosarul penal a avut, de la început, scopul de mă îndepărta din funcție. Mă bucur că am avut încredere în Justiție; le cer iertare celorlalți 4 inculpați (toți achitați) care au fost “victime colaterale”; îmi pare rău pentru suferința familiei și a prietenilor mei din această perioadă. Regret că Statul Român (adica noi toți) a plătit cheltuieli inutile de peste 1 milion de euro - expertize, percheziții, magistrați, avocați etc., doar să justifice o acuzație evident neserioasă și netemeinică”, a transmis Victor Ponta în cadrul unei postări pe pagina sa de Facebook.