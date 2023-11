Ponta: „Anul 2024 este pierdut pentru reforme”. Cum vede problema găsirii banilor pentru pensii

Fostul premier Victor Ponta a susține că anul 2024 va fi unul pierdut din punct de vedere al reformelor, precizand că nu au fost niciodată bani pentru majorările de pensii.

„Anul 2024 este pierdut pentru reforme. Îşi închipuie cineva că faci în 2024?”, a spus Ponta, enumerând impozitarea diferită, desfiinţarea structurilor administrative. (...) Ce reformă în general? Avem proiectul, e făcut din 2013, am pus doi şefi la proiectul de reformă administrativă care este foarte bun, e valabil şi acum, că acum funcţionăm după proiectul lui Ceauşescu, din 1968. (..) E documentul acolo”, a precizat Victor Ponta, potrivit News.

Întrebat dacă Guvernul are de unde lua banii necesari pentru cea de-a doua majorare a pensiilor, răspunsul fostului premier a fost: „Dar nu am avut niciodată de unde ( majora. nr). Ce, peneliştii nu au dat în fiecare an? Şi nu aveau nici ei”..

Pensiile ar urma să se majoreze anul viitor de două ori, o dată la 1 ianuarie, cu 13,8%, iar cea de-a doua majorare va avea loc la 1 septembrie, când va intra în vigoare recalcularea tuturor pensiilor, după noua formulă. Vor fi creșteri preconizate între 0 și 80%.

Prima dintre ele era deja prevăzută în actuala lege, majorarea cu formula elvețiană, adică rata inflației plus 50% din creșterea reala a câștigului salarial mediu brut, iar cealaltă, prin recalcularea pensiilor, explică ministrul Muncii.

Stagiul complet de cotizare contributiv, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare.

De asemenea, se vor acorda puncte suplimentare pentru perioadele de cotizare mai mari de 25 de ani după următoarea formulă: +0,5 puncte/an pentru intervalul 26 – 30 de ani; +0,75 puncte/an pentru intervalul 31 – 35 de ani; +1 punct/an începând de la 36 de ani.

Cum se calculează pensia

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR).

VPR reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a proiectului de lege și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzut de legislația anterioară, respectiv 25.

La data intrării în vigoare valoarea punctului de referință este 81 lei, care va fi indexat anual, în luna ianuarie, cu rata inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

În anul 2024, valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8% și este de 2.032 lei.