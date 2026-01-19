Victor Negrescu: „România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția cu privire la miza anului 2026, subliniind că România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene, care îi pot influența destinul.

Victor Negrescu, viepreședinte al Parlamentului European indică faptul că „2026 riscă să fie un an de cotitură în politica internațională”. În acest context, „securitatea nu mai este teorie. Războiul de la granițele UE, atacurile hibride și dezinformarea cer decizii ferme”, spune eurodeputatul într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Pentru România, aflată pe flancul estic, acest lucru înseamnă Marea Neagră, infrastructură strategică și un rol mai puternic în securitatea regională. În același timp, democrația și statul social sunt sub presiune. Avem nevoie de o Europă care apără regulile comune, drepturile fundamentale și coeziunea socială”, a mai transmis Victor Negrescu.

Potrivit acestuia, „2026 va fi decisiv și pentru economia și bugetul european post-2027”, iar „miza României este clară: investiții, locuri de muncă și reducerea decalajelor. România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene, conștientă de faptul că fiecare poziție îi poate influența destinul”.