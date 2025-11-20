Propunerea făcută de Carmen Uscatu lui Oana Gheorghiu. „Ar rezolva această problemă de incompatibilitate”

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat joi că organizația propune ca Oana Gheorghiu să preia rolul de președinte onorific, rămânând membru în asociație, dar fără drept de vot în Adunarea Generală. Uscatu explică faptul că această variantă ar elimina orice posibilă incompatibilitate între funcția de vicepremier în Guvernul României și calitatea de membru cu drept de vot într-un ONG.

„Propunerea noastră este ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală. Ar rezolva această problemă de incompatibilitate”, a precizat Carmen Uscatu, la Europa FM.

Ea a subliniat că discuțiile cu Gheorghiu au avut loc în privat înainte ca subiectul să devină public.

„Am avut nenumărate discuţii în privat cu Oana Gheorghiu, înainte de a ieşi public, şi acest lucru s-a întâmplat pentru că răspunsul pe care l-am primit de la ea este acelaşi pe care ea l-a oferit public şi în care a spus că nu este incompatibilă cu funcţia de vicepremier şi că s-a consultat cu avocaţii”, a afirmat Uscatu.

Potrivit acesteia, deși legea permite cumulul de roluri, standardele internaționale de guvernanță recomandă separarea lor: „Într-adevăr, legea permite. Toate regulile de guvernanţă corporativă şi tot ceea ce am studiat noi, că se întâmplă în străinătate, poate nu în România, dar în străinătate, sunt acelea în care aceste roluri sunt incompatibile şi ele trebuie separate”.

„Problema este dreptul de vot într-un ONG”

Carmen Uscatu afirmă că esența discuției este legată strict de rolul decizional al Oanei Gheorghiu în cadrul asociației.

„Propunerea noastră este aceea ca Oana să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală”, a completat Uscatu.

Ea a explicat că, deși Oana Gheorghiu s-a suspendat din poziția de angajat și din funcția de copreședinte al Consiliului Director, aceasta „a rămas cu drept de vot în adunarea generală”.

Trecerea la un rol onorific ar garanta independența totală a ONG-ului, spune Uscatu: „Ar asigura independenţa totală a organizaţiei şi ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală”.

Asociația își pregătește un plan de guvernanță și dezvoltare pe cinci ani

Carmen Uscatu a declarat că organizația lucrează la un plan solid de guvernanță, pe care îl va discuta cu Oana Gheorghiu.

„În acest moment, ne străduim să construim un plan pe care să îl discutăm împreună cu ea, care să implice inclusiv un cod de guvernanţă corporativă, un cod de conduită, un plan de management pe următorii cinci ani, care să ducă acest proiect, mai departe, la următorul nivel”, a spus Uscatu. „Aş vrea să transmit tuturor celor care sunt mâhniţi de situaţia creată că am cântărit acest gest de transparenţă […] şi consider că a fost un gest de maturitate, acela de a veni în faţa oamenilor şi de a spune cu ce se confruntă Dăruieşte Viaţă”.

„Dăruiește Viață nu se oprește aici” – mesaj către sponsori și donatori

Carmen Uscatu spune că asociația va continua proiectele începute și că a discutat constant cu sponsori și donatori.

„I-am asigurat şi pe sponsori şi pe donatori că vor rezolva această situaţie, pentru că acest proiect trebuie să meargă mai departe, are un plan de a merge mai departe”, a declarat ea.

Uscatu afirmă că acest moment reprezintă și un pas spre consolidare: „Nu ne oprim aici şi nu îi lăsăm, dacă ne referim la campania pe care o avem acum în derulare, n-o să îi lăsăm pe alţii să facă. Acei alţii suntem noi și continuăm să ne implicăm, chiar la un nivel mai mare […] pentru că am avut foarte multe de învăţat”, a spus ea.

Întrebată dacă au existat retrageri din partea sponsorilor, Uscatu a afirmat: „Am reuşit să-i ţin astfel încât să nu spună că se retrag şi sper că tocmai prin aceste demersuri […] să reuşim să-i convingem să rămână alături de noi”.