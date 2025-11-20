search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Propunerea făcută de Carmen Uscatu lui Oana Gheorghiu. „Ar rezolva această problemă de incompatibilitate”

0
0
Publicat:

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat joi că organizația propune ca Oana Gheorghiu să preia rolul de președinte onorific, rămânând membru în asociație, dar fără drept de vot în Adunarea Generală. Uscatu explică faptul că această variantă ar elimina orice posibilă incompatibilitate între funcția de vicepremier în Guvernul României și calitatea de membru cu drept de vot într-un ONG.

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu.
Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu.

„Propunerea noastră este ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală. Ar rezolva această problemă de incompatibilitate”, a precizat Carmen Uscatu, la Europa FM.

Ea a subliniat că discuțiile cu Gheorghiu au avut loc în privat înainte ca subiectul să devină public.

„Am avut nenumărate discuţii în privat cu Oana Gheorghiu, înainte de a ieşi public, şi acest lucru s-a întâmplat pentru că răspunsul pe care l-am primit de la ea este acelaşi pe care ea l-a oferit public şi în care a spus că nu este incompatibilă cu funcţia de vicepremier şi că s-a consultat cu avocaţii”, a afirmat Uscatu.

Potrivit acesteia, deși legea permite cumulul de roluri, standardele internaționale de guvernanță recomandă separarea lor: „Într-adevăr, legea permite. Toate regulile de guvernanţă corporativă şi tot ceea ce am studiat noi, că se întâmplă în străinătate, poate nu în România, dar în străinătate, sunt acelea în care aceste roluri sunt incompatibile şi ele trebuie separate”.

„Problema este dreptul de vot într-un ONG”

Carmen Uscatu afirmă că esența discuției este legată strict de rolul decizional al Oanei Gheorghiu în cadrul asociației.

„Propunerea noastră este aceea ca Oana să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală”, a completat Uscatu.

Ea a explicat că, deși Oana Gheorghiu s-a suspendat din poziția de angajat și din funcția de copreședinte al Consiliului Director, aceasta „a rămas cu drept de vot în adunarea generală”.

Trecerea la un rol onorific ar garanta independența totală a ONG-ului, spune Uscatu: „Ar asigura independenţa totală a organizaţiei şi ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală”.

Asociația își pregătește un plan de guvernanță și dezvoltare pe cinci ani

Carmen Uscatu a declarat că organizația lucrează la un plan solid de guvernanță, pe care îl va discuta cu Oana Gheorghiu.

„În acest moment, ne străduim să construim un plan pe care să îl discutăm împreună cu ea, care să implice inclusiv un cod de guvernanţă corporativă, un cod de conduită, un plan de management pe următorii cinci ani, care să ducă acest proiect, mai departe, la următorul nivel”, a spus Uscatu. „Aş vrea să transmit tuturor celor care sunt mâhniţi de situaţia creată că am cântărit acest gest de transparenţă […] şi consider că a fost un gest de maturitate, acela de a veni în faţa oamenilor şi de a spune cu ce se confruntă Dăruieşte Viaţă”.

„Dăruiește Viață nu se oprește aici” – mesaj către sponsori și donatori

Carmen Uscatu spune că asociația va continua proiectele începute și că a discutat constant cu sponsori și donatori.

„I-am asigurat şi pe sponsori şi pe donatori că vor rezolva această situaţie, pentru că acest proiect trebuie să meargă mai departe, are un plan de a merge mai departe”, a declarat ea.

Uscatu afirmă că acest moment reprezintă și un pas spre consolidare: „Nu ne oprim aici şi nu îi lăsăm, dacă ne referim la campania pe care o avem acum în derulare, n-o să îi lăsăm pe alţii să facă. Acei alţii suntem noi și continuăm să ne implicăm, chiar la un nivel mai mare […] pentru că am avut foarte multe de învăţat”, a spus ea.

Întrebată dacă au existat retrageri din partea sponsorilor, Uscatu a afirmat: „Am reuşit să-i ţin astfel încât să nu spună că se retrag şi sper că tocmai prin aceste demersuri […] să reuşim să-i convingem să rămână alături de noi”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Un robot a dansat pe o melodie rusească în fața lui Vladimir Putin. Reacția liderului de la Kremlin. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi: ”Sunt topită”
fanatik.ro
image
România cheltuiește mai mult pe dobânzi decât pe Apărare, atrage atenția ministrul Ionuț Moșteanu
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Germania consideră "inacceptabil" planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina
observatornews.ro
image
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Unde se montează centrala termică de apartament? Mulţi spun că nu trebuie să fie lângă aragaz
playtech.ro
image
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express. „Vă ador”
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Kosovarii nu s-au putut abține. Ce au scris după ce au aflat că pot juca împotriva României în finala pentru Mondial
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
O mamă și cei doi copii ai săi, implicați într-un eveniment rutier îngrozitor pe DN6. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un TIR
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Bolojan a intervenit personal. Nu acceptă nicio amânare a măririi taxelor
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
S-a plâns mult aseară la concertul lui Aurelian Temișan, în memoria regretatului Horia Moculescu. Nidia Moculescu i-a cântat tatălui ei cu lacrimi în ochi
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
A dat-o în mintea copiilor? Mick Jagger s-a întors pe băncile școlii, la 82 de ani!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!