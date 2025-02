USR îi cere lui Ilie Bolojan să lanseze procedura de demitere a directorului SIE, Gabriel Vlase

USR îi cere preşedintelui interimar al României, Ilie Bolojan, să lanseze procedura de demitere a directorului Serviciului de Informaţii Externe, Gabriel Vlase, invocând „eşecul în prevenirea interferenţelor externe" în procesul electoral.

„Îi cer președintelui interimar al României să propună Parlamentului demiterea directorului Serviciului de Informații Externe, Gabriel Vlase. Acest Serviciu era primul care trebuia să acționeze și să prevină interferența Rusiei. Obligația lui era să obțină, din străinătate, informațiile referitoare la intenția Rusiei de a derula campanii de propagandă și dezinformare cu scopul de a influența procesul electoral. A eșuat”, spune senatorul USR Sorin Şipoş, membru în Comisia de control al SIE, într-o postare în care exprimă poziția partidului.

„Anularea alegerilor prezidențiale, din cauza unei interferențe străine, a fost un eveniment de o gravitate majoră”

Potrivit Legii pentru securitatea naţională a României, „acţiunile derulate de o entitate statală sau nonstatală, prin realizarea, în spaţiul cibernetic, a unor campanii de propagandă sau dezinformare, de natură a afecta ordinea constituţională", constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale, menţionează parlamentarul USR, care spune că „SIE trebuia să tragă semnalul de alarmă”:

„Lipsa de profesionalism sau/și inacțiunea Serviciul de Informații Externe, a permis ca interferența să se producă și să ajungem la anularea alegerilor.Am văzut cum șeful SIE, Gabriel Vlase, în plină criză de securitate, chiar pe 8 decembrie, zbura cu avion privat și participa la curse de Formula 1 în Abu Dhabi. Cu justificare oficială sau fără, tot problematic a rămas. Nu mai putem accepta ca autoritățile, civile și militare responsabile, să se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Anularea alegerilor prezidențiale, din cauza unei interferențe străine, cu scopul de a influența procesul electoral în favoarea Rusiei și de a destabiliza România, a fost un eveniment de o gravitate majoră”.

„O democrație nu poate funcționa când guvernanții ascund adevărul de cetățeni”

Senatorul USR mai spune că lipsa oricărei acțiuni instituționale și păstrarea tăcerii asupra a ceea ce s-a întâmplat contribuie „ la alimentarea teoriilor conspiraționiste și pe cale de consecință la radicalizarea mai multor cetățeni.„Iar fenomenul de radicalizare reprezintă în sine o amenințare la adresa securității naționale”

Sorin Şipoş și USR cer o reacţie fermă din partea preşedintelui interimar al României.

„Președintele României, interimar sau nu, are, pe de o parte datoria de a sancționa instituțiile care nu și-au făcut datoria pentru a preveni interferența Rusiei în procesul electoral. Și mai are și o datorie de transparență față de cetățenii României, pe care fostul președinte a ignorat-o. Arma cea mai importantă pe care o societate o are pentru a se apăra de dezinformare și extremism este transparența. (...) O democrație nu poate funcționa când serviciile de informații eșuează în misiunea lor și când guvernanții ascund adevărul de cetățeni”, mai spune parlamentarul.