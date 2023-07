Turcan: „În zilele următoare voi semna ordinul de clasare a Memorialului Piteşti”. Ce înseamnă demersul șefei de la Cultură

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunţat sâmbătă că urmează să semneze un ordin privind clasarea fostei închisori comuniste de la Piteşti ca monument istoric, în urma solicitării IICCMER.

„În privinţa Memorialului Piteşti există deja o solicitare de înscriere în lista de patrimoniu UNESCO din partea Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului. Această solicitare prevede înscrierea acestui obiectiv istoric, alături de alte patru închisori, Râmnic, Sighet, Jilava şi Aiud, în lista de patrimoniu istoric. Până a demara această procedură, care este una de durată, pentru că presupune parcurgerea mai multor etape, în zilele următoare voi semna ordinul de clasare a Memorialului Piteşti, ceea ce înseamnă asigurarea unei protecţii din perspectivă patrimonială din partea Ministerului Culturii", a declarat Raluca Turcan, sâmbătă, la Piteşti, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.

Memorialul Închisoarea Piteşti şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR) au cerut, pe 20 octombrie 2022, urgentarea clasării în întregime ca monument istoric a fostului penitenciar comunist.

Fondatorul Memorialului Închisoarea Piteşti, Maria Axinte, atrăgea atunci atenţia asupra riscului ca un corp de clădire să fie demolat, pentru a face loc unui proiect imobiliar, reamintind totodată că demersurile pentru clasarea ca monument istoric au început în urmă cu mai mulţi ani, dar procedura durează deja de foarte mult timp.

Muzeu privat în prezent

Memorialul Închisoarea Piteşti lansase anterior o petiţie pentru salvarea fostului penitenciar, „pentru ca generaţiile viitoare să nu uite ce a însemnat comunismul".

Memorialul Închisoarea Piteşti este un muzeu privat aflat în interiorul fostului penitenciar de la Piteşti, unde s-a experimentat aşa-numita reeducare prin tortură a opozanţilor regimului comunist.

Turcan este recent instalată în funcția a de ministră a Culturii. Lucian Romașcanu, fost ministru al Culturii susține că la șefia instituției s-au perindat în anii de democrație nu mai puțin de 32 de miniștri.

„Îi mulţumesc doamnei ministru pentru că facem un act de normalitate, aici. Am avut şi prima întâlnire oficială, în momentul în care au existat audierile din Parlament. În paranteză, (...) am venit doar fostul şi actualul (ministru al Culturii - n.r.), puteam, dacă ne gândeam puţin, să venim şi cu viitorul (ministru al Culturii - n.r.). Eu am fost al 31-lea şi al 27-lea, doamna ministru e al 32-lea, deci ne rotăm mai tare ca antrenorii de la Steaua. Ideea este că, dacă nu putem să avem continuitate prin oameni pe poziţii, că aşa e politica românească, măcar să avem continuitate în proiecte şi ceea ce ne-am propus să facem. Şi mulţumesc pe această cale doamnei ministru că şi-a arătat deschiderea de a duce mai departe ceea ce a fost bun din ceea ce a fost înainte", declara Romaşcanu, la conferinţa de presă de la FITS, pe 25 iunie.

Ulterior, într-o declaraţie acordată Agerpres, Lucian Romaşcanu a precizat că, în România, s-au schimbat 32 de miniştri ai Culturii în ultimii 33 de ani, ceea ce dăunează acestui domeniu. „Faceţi dumneavoastră socoteala: dacă au fost 32 de miniştri în 33 de ani, în condiţiile în care doi au dus patru ani de mandat, adică opt, mai rămân 30 de miniştri pe 25 de ani. Deci durata medie de viaţă a unui ministru al Culturii în România şi nu numai, la Transporturi la fel, la Sănătate este la fel, este o rotaţie care, din păcate, împiedică continuitatea", a subliniat demnitarul.