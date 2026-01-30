Trei noi consilieri onorifici pentru vicepremierul Oana Gheorghiu. Deciziile, publicate în Monitorul Oficial

Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin de vineri calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu.

Deciziile de numire, semnate de premierul Ilie Bolojan, au fost publicate în Monitorul Oficial.

Activitatea celor trei consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu - Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple - este neremunerată.

Noile numiri marchează consolidarea cercului de expertiză din jurul vicepremierului, într-un moment în care Executivul își ajustează prioritățile și structurile de lucru.

„Sunt supărați pe cel care a venit să repare casa şi să facă curăţenie după ce altcineva”

Amintim că vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că nu se consideră „nici bolojenistă, nici nicușoristă”, dar îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri dificile și nepopulare, menite să repare problemele lăsate de alții.

„A venit să repare casa și să facă curățenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis”, a spus despre prim-ministru.

„Pe domnul Bolojan îl respect foarte mult şi mi se pare că face ceva ce nu cred că mulţi oameni ar fi avut curajul să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat. Pentru că vreau să zic asta, cred că oamenilor le e greu, foarte - foarte greu în momentul ăsta şi înţeleg şi am toată empatia. Şi ştiu două lucruri. Dacă ar fi existat altă soluţie, cu siguranţă ar fi fost aplicată, dar nu există”, a afirmat Gheorghiu, la Digi24.

Ea a subliniat că măsurile luate de Guvern erau necesare pentru a evita o criză și mai mare și că, în lipsa unor alternative, acestea reprezintă singura soluție pentru stabilizarea situației.

„Şi al doilea lucru, oamenii sunt supăraţi, în general, pe domnul Bolojan, dar să se gândească că sunt supărați pe cel care a venit să repare casa şi să facă curăţenie după ce altcineva a lăsat robinetul deschis. Şi ar trebui ca asta să facem, să avem grijă ca nimeni niciodată să nu mai lasă robinetul deschis”, a spus Gheorghiu.