Stroe (PNL): „Se strâng deja multe acuzaţii că George Simion ar avea o legătură cu serviciile de informaţii ruse“. Reacția liderului AUR

Purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe a afirmat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că se strâng „multe acuzaţii“ conform cărora liderul AUR „ar avea o legătură cu serviciile de informaţii ruse“. George Simion i-a răspuns printr-un comentariu la postare.

„Se strâng deja multe acuzaţii că George Simion, liderul AUR, ar avea o legătură cu serviciile de informaţii ruse. Doar în ultima săptămână doi oficiali au spus asta cu subiect şi predicat: un fost ministru al apărării din Republica Moldova şi un agent al serviciilor de informaţii ucrainene. George Simion tace asurzitor pe acest subiect, iar tăcerea lui sună mai degrabă a vină. Începem să vedem că în spatele unui aşa-zis «suveranism» se află doar o mare păcăleală cu iz rusesc“, a scris Stroe pe Facebook.

Potrivit acestuia, liderul AUR „are interdicţie“ de intrarea şi în Ucraina pe lângă Republica Moldova.

„Mai mult, iată, am aflat că George Simion are interdicţie de intrare şi în Ucraina, nu doar în Moldova. Să explicăm mai bine: două ţări, vizate insistent de acţiunile Rusiei, au decis că George Simion este persoana non-grata. Oare de ce? De ce nu ne spune deschis, ca lider al unui partid parlamentar? Am observat toţi că George Simion este vocal în România doar pe subiectele care favorizează interesele Rusiei. Poate acum înţelegem mai bine de ce, de exemplu, la începutul agresiunii Rusiei în Ucraina, acelaşi George Simion a tăcut şi i-a luat foarte mult timp să zică ceva. E greu să te dai pro-european în România, când un pic mai încolo, dincolo de graniţă, în Moldova şi Ucraina, alţii te consideră doar un pro-rus", a mai scris liberalul.

În replică, liderul AUR, george Simion, a comentat pe Facebook, la postarea lui Stroe: „Peneleprele aruncă aceste acuzații de frică. Nu mai luați nici 10%“.

Declarația purtătorului de cuvând al PNL vine în contextul apariției în presă a unor informații despre întâlniri ale lui Simion cu serviciile speciale ruse.

Astfel, un general ucrainean din cadrul serviciilor de spionaj a confirmat în presa ucraineană cel puțin o întâlnire a lui George Simion cu serviciile speciale ale Kremlinului.

„Cât despre celălalt politician român, deputatul George Simion, și contactele sale cu rezidența serviciilor speciale ruse de pe teritoriul Ucrainei, potrivit lui Skipalsky, unul dintre ofițerii SBU care a lucrat la Cernăuți în timpul președinției Ianukovici a confirmat cel puțin un fapt a unei astfel de întâlniri. Acesta mai spune spune că de multă vreme au existat servicii speciale rusești în Ucraina”, scrie publicația ucraineană Obozrevatel.

Partidul condus de George Simion a reacționat la știrea din presa ucraineană preluată de media românești, într-o postare pe Facebook, și susține că „adversarii tradiționali ai intereselor României și Republicii Moldova au declanșat o ofensivă susținută împotriva celui mai cunoscut politician unionist din țara noastră”.