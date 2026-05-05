Strategia PSD pentru noul Guvern: Olguța Vasilescu anunță linii roșii la negocieri: „Nu vom susține un guvern minoritar”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți, 5 mai, că PSD așteaptă începerea negocierilor politice pentru formarea viitorului Guvern și nu exclude nicio formulă de guvernare, cu excepția susținerii unui Executiv minoritar.

Olguța Vasilescu a afirmat că România are nevoie de un guvern „care să producă rezultate”, subliniind că PSD își menține deschiderea pentru discuții, dar respinge varianta unui guvern care ar funcționa fără majoritate parlamentară. Aceasta a susținut că Ilie Bolojan nu ar mai putea fi desemnat premier, invocând o decizie a Curții Constituționale.

„Noi suntem calmi. Cred că singurii calmi în situația dată. Așteptăm să vedem ce negocieri vor avea loc în perioada următoare, pentru că este clar că Ilie Bolojan nu mai poate să fie desemnat premier, cum văd că se pretinde, pentru că ar fi neconstituțional. Există o decizie a Curții Constituționale potrivit căreia un fost premier demis prin moțiune de cenzură nu mai poate fi desemnat în aceeași funcție”, a afirmat Olguța Vasilescu, la Antena 3.

Aceasta a comentat și poziționările politice din zona opoziției, susținând că USR încearcă să se apropie de Ilie Bolojan, în timp ce PNL ar urma să își clarifice intern direcția politică.

Olguța Vasilescu a făcut referire și la declarațiile lui Dominic Fritz, afirmând că USR ar fi decis să nu intre într-un guvern alături de PSD și că partidul traversează „o criză de leadership”.

„USR pare să își dorească un pol politic în jurul lui Ilie Bolojan, nu neapărat al PNL”, a spus aceasta.

În același timp, Vasilescu a precizat că PSD a lăsat „toate ușile deschise” în privința negocierilor, însă exclude clar varianta susținerii unui guvern minoritar din Parlament.

„Noi am lăsat toate variantele pe masă, dar nu vom susține un guvern fără majoritate”, a transmis aceasta.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată marți cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Doar patru voturi au fost împotrivă, iar trei au fost anulate.