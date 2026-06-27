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Parazitul ascuns în carne care infectează 1 din 3 oameni din lume: riscul tăcut care poate duce la orbire

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Un parazit extrem de răspândit la nivel global, care infectează aproximativ una din trei persoane, provoacă îngrijorare în rândul cercetătorilor. Aceștia avertizează că poate duce la afecțiuni oculare grave și chiar pierderea vederii. 

Ochi uman
Un parazit poate afecta grav vederea Foto: Getty images

Oamenii de știință atrag atenția asupra Toxoplasma gondii, parazitul responsabil de toxoplasmoză, o infecție care, deși în majoritatea cazurilor este asimptomatică la persoanele sănătoase, poate avea consecințe severe în anumite situații. Potrivit estimărilor, aproximativ o treime din populația lumii este infectată, potrivit sciencealert.

Specialiștii subliniază că toxoplasmoza oculară reprezintă cea mai frecventă infecție intraoculară la nivel global și una dintre principalele cauze de pierdere a vederii de origine infecțioasă.

„Toxoplasmoza este o cauză majoră de infecție oculară și o cauză importantă de pierdere a vederii la nivel mondial, însă primește o atenție limitată în agendele globale de sănătate”, a declarat dr. Justine Smith, oftalmolog și cercetător în știința vederii la Universitatea Flinders (Australia).

Aceasta a adăugat că recunoașterea bolii la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății ar putea schimba semnificativ modul în care este abordată:

„Prin recunoașterea OMS, putem face progrese substanțiale în prevenirea și gestionarea acestei infecții”, a precizat Justine Smith.

Cum se transmite infecția

Infecția se transmite în principal prin consumul de carne insuficient preparată termic, contaminată cu parazitul, dar și prin ingerarea accidentală a ouălor eliminate în fecalele de pisică, de exemplu în timpul curățării litierei sau din mediul contaminat. O altă cale importantă de transmitere este de la mamă la făt, prin placentă, în timpul sarcinii. În aceste cazuri, infecția poate provoca pierderi de sarcină sau afecțiuni congenitale severe.

„Toxoplasmoza este adesea considerată inevitabilă, însă are căi de transmitere bine cunoscute și poate fi prevenită și controlată”, a explicat dr. João Furtado, de la Universitatea din São Paulo (Brazilia).

Boală răspândită, dar insuficient studiată

Pentru a fi clasificată drept boală tropicală neglijată (NTD), o afecțiune trebuie să îndeplinească patru criterii: să fie concentrată în zone sărace, să fie răspândită în regiuni tropicale și subtropicale, să fie prevenibilă și controlabilă și să fie insuficient finanțată și cercetată.

Cercetătorii susțin că toxoplasmoza îndeplinește toate aceste condiții. Boala este mai frecventă în special în America de Sud și în regiunile cu resurse limitate, iar nivelul de finanțare pentru cercetare este mult sub cel al altor boli similare.

De asemenea, specialiștii atrag atenția că lipsa unui vaccin și a unui protocol standard de tratament indică o subestimare a impactului global. Se estimează că aproximativ 190.000 de copii se nasc anual cu toxoplasmoză congenitală, iar cele mai grave efecte apar în comunități vulnerabile, cu acces limitat la servicii medicale și condiții sanitare precare.

Cercetătorii susțin că impactul bolii ar putea fi redus prin măsuri simple de sănătate publică, precum îmbunătățirea siguranței alimentare, acces la apă curată, îmbunătățirea condițiilor de sanitație și extinderea îngrijirii prenatale.

„Aceste efecte ar putea fi reduse prin măsuri practice de sănătate publică, precum siguranță alimentară îmbunătățită, apă curată, sanitație și acces mai bun la îngrijire prenatală”, a explicat dr. João Furtado.

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