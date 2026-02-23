Senatul spune „NU” cererii AUR: Cei trei senatori ai partidului condus de George Simion nu primesc bani publici pentru summitul anti-globalist din SUA

Senatul României a respins luni, 23 februarie, solicitarea a trei senatori AUR care cereau finanțare din bani publici pentru a participa la un eveniment politic în Statele Unite ale Americii.

Andrei Emil Dîrlău, Ștefan Geamănu și Ciprian Iacob au depus la Biroul Permanent al Senatului o cerere prin care solicitau acoperirea cheltuielilor de transport, diurnă și asigurare pentru o deplasare programată între 4 și 5 martie la Washington.

Motivul invocat: participarea la „summitul inaugural al Alianței Națiunilor Suverane”, un forum internațional cu tematică anti-globalistă.

Potrivit documentului depus, evenimentul este organizat în colaborare cu congresmena americană Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din SUA.

Ea este cunoscută pentru pozițiile sale politice controversate și pentru legăturile cu liderul AUR, George Simion.

În cerere, parlamentarii AUR susțineau că participarea lor are legătură cu promovarea suveranității naționale și cu „contracararea influenței instituțiilor globaliste”.

Biroul Permanent al Senatului a decis, însă, respingerea solicitării AUR.