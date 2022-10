Un senator USR a lovit o persoană cu telefonul în cap. Alesul s-a autosuspendat din partid VIDEO

Senatorul USR Virgil Bob a lovit un bărbat în timpul unui eveniment privat, incident surprins de camerele de supraveghere din local. Alesul a anunțat că se autosuspendă din partid și s-a scuzat public.

Potrivit site-ului stiripesurse.ro, care a publicat o înregistrare video de pe camerele de supraveghere din local, bărbatul lovit este inspector bancar. În înregistrare se vede cum un bărbat, presupus a fi Virgil Bob, se ridică de la masă, își pune sacoul și pleacă, nu înainte de a-l lovi în cap pe un alt bărbat rămas la masă.

La apariția imaginilor, Virgil Bon a reacționat printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care anunță că se autosuspendă și își cere scuze publice.

„Am avut în weekend, o altercație, cu un bărbat la un eveniment privat. Acest bărbat m-a provocat și am avut o reacție nervoasă necontrolată pe care o regret. Îmi pare rău pentru această altercație și voi colabora cu poliția pentru stabilirea circumstanțelor incidentului. Există mai mulți martori care pot atesta ca omul m-a provocat, dar asta nu este o justificare. Regret ce s-a întâmplat și am decis să mă autosuspend din partid”, a precizat senatorul USR.

Ce spun polițiștii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj a precizeat miercuri că bărbatul agresat, în vârstă de 50 de ani, a depus marţi plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei.

„În fapt, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, sesizează că, la data de 7 octombrie a.c., aflându-se la un eveniment privat organizat la un local din Şilmeu Silvaniei, a purtat unele discuţii în contradictoriu, pe teme politice, cu bărbatul de 52 de ani. La plecare, bărbatul de 52 de ani i-ar fi aplicat o lovitură peste cap cu telefonul mobil pe care îl ţinea în mână. În urma verificărilor întreprinse de poliţişti a reieşit că persoana reclamată este demnitar, respectiv îndeplineşte funcţia de senator în Parlamentul României de la 1 februarie”, se arată în comunicatul IPJ Sălaj, citat de Agerpres. Având în vederea calitatea persoanei, în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală, poliţiştii au întocmit referat cu propunere de declinate a cauzei organului competent - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cine e Virgil Bob

Virgil Bob este senator USR de Sălaj, la primul mandat. El a devenit senator la începutul acestui an, după ce fostul senator Cosmin Cristian Viașu a decedat. Virgil Bob a participat și la concursul X Factor, unde a cântat o melodie compusă de el, „Nu mai beau”.

„Virgil Bob este de profesie consilier juridic. Este membru USR din anul 2016. A fost și este implicat în multe acțiuni civice și umanitare la nivel local. Încă din studenție, la Iași și apoi la Zalău, a fost producător, realizator, invitat permanent la mai multe ziare, reviste posturi de radio și TV precum: Monitorul de Iasi, Radio Hit, Radio VoxT, Europa Nova TV, ZTV, Transilvania TV, Salajul pur si simplu. De asemenea, Virgil este compozitor si textier de muzică. Virgil Bob este căsătorit și are doi copii”, este descrierea făcută de colegii din USR senatorului de Sălaj.