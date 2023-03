Rotativa guvernamentală va avea loc cu certitudine, afirmă Ciolacu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seară, că rotativa guvernamentală va avea loc cu siguranță. De asemenea, el a mai spus și că premierul Nicolae Ciucă va demisiona la "timpul convenit".

Marcel Ciolacu a afirmat că rotativa guvernamentală va avea loc cu certitudine. El a vorbit și despre modul în care a funcționat actuala guvernare, afirmând că a reușit să depășească perioada complicată prin care a trecut atât România cât și restul Europei.

„Se va face cu certitudine. Atât eu, cât şi domnul prim-ministru Ciucă suntem nişte oameni de onoare şi nişte oameni care am înţeles momentul complicat prin care a trecut, în primul rând, România. (…) Într-un an şi jumătate, sunt ferm convins că se puteau face mai bine lucrurile sau mai multe sau totuşi, să fim corecţi, a fost o perioadă complicată nu numai pentru România, pentru întreaga Europă. Am reuşit să depăşim onorabil aceste crize suprapuse”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Libertatea.

Marcel Ciolacu va prelua funcția de premier

Președintele Camerei Deputaților a dezvăluit și care este propunerea partidului în ceea ce privește viitoarea funcție de premier. Se pare că partidul a desemnat ca Marcel Cioacu să fie premier atunci când va avea loc rotația la conducerea guvernului.

„În acest moment, în interiorul PSD există o decizie, eu să fiu desemnat în funcţia de premier, categoric. Înainte de rotaţie o să mai vin o dată în faţa colegilor şi o să hotărâm din nou acest lucru. Nu cred că domnul preşedinte nu a ştiut de acest acord politic, încheiat între PSD, PNL, UDMR, cu rotaţia după un an. Constituţional, preşedintele României, Klaus Iohannis, desemnează un prim-ministru, la propunerea unei majorităţi. Există această majoritate”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a mai adăugat și că actualul premier își va da demisia atunci când va veni momentul schimbării, iar legat de acest lucru nu are temeri. Demisia actualului premier va avea loc la timpul convenit de cei doi lideri politici, pașii fiind deja stabiliți.

„Să am temeri că domnul Nicolae Ciucă nu îşi va da demisia, este exclus. Sunt total de acord cu domnul prim-ministru că nu trebuie făcută în ziua de Înălţare. Dânsul este militar, eu sunt copil de militar, trebuie respectată ziua de 25 la adevărata sa valoare. Nu îmi place să rămânem într-un cerc îngust şi strict. suntem doi politicieni, rotaţia va avea loc, domnul prim-ministru îşi va da demisia la timpul convenit de către mine şi domnia sa şi acest lucru se va întâmpla. Avem paşii şi avem totul stabilit”, a mai spus Ciolacu.