Reconfigurare în Camera Deputaților: Grupul parlamentar POT dispare după plecarea a zece deputaţi

Partidul Oamenilor Tineri (POT) își pierde statutul de grup parlamentar în Camera Deputaților, după ce zece dintre deputații aleși pe listele sale au anunțat că vor activa sub o altă denumire. Comisia pentru Regulament a Camerei a aprobat solicitarea liderului de grup, Răzvan Mirel Chiriță, privind schimbarea numelui în „Uniți pentru România”.

În urma unei analize, comisia a constatat că majoritatea deputaților proveniți din POT susțin noua formulă parlamentară, potrivit News.ro.



Membrii comisiei au recomandat Biroului permanent și Comitetului liderilor să ia act de această modificare, votul fiind covârșitor favorabil.

„În raport cu cele de mai sus, Comisia recomandă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor de grup parlamentar să recunoască, luând act, modificarea denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România”. Acest punct de vedere a fost aprobat de membrii prezenţi ai Comisiei, cu majoritatea rezultată din ponderea votului fiecărui membru prezent, pondere dată de proporţia grupului parlamentar în numărul total al deputaţilor: 91,52% pentru şi 4,55% împotrivă”, se arată în raportul comisiei.

Schimbarea vine în contextul în care POT a pierdut și grupul parlamentar din Senat.

Peste 35 de parlamentari aleși pe listele SOS România, POT și AUR au format recent un nou pol suveranist pro‑UE, sub denumirea „Pace – Întâi România”, mișcarea lor reconfigurând raporturile de forțe din Legislativ.



