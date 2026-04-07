Partidul Anamariei Gavrilă strânge rândurile. Trei deputați s-au întors în grupul parlamentar POT după o „rătăcire” de câteva luni

Trei deputați care au demisionat din POT în mai 2025 s-au întors în grupul parlamentar al acestui partid după ce au activat ca neafiliați.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Natalia Iontotero a anunţat marţi, în plen, că deputaţii Andrei Csillag, Călin Florin Groza şi Gheorghe Petru Pîclişan au transmis că îşi încetează activitatea ca neafiliaţi şi vor activa în cadrul grupului parlamentar POT, scrie Agerpres.

Andrei Csillag este deputat de Bistriţa-Năsăud, Călin Florin Groza este deputat de Maramureş, iar Gheorghe Petru Pîclişan deputat de Botoşani, toţi trei aleşi pe listele POT.

POT a intrat în Parlament cu 24 de deputați și 7 senatori, dar în ultimele luni a avut loc un val de demisii și excluderi din partid, iar partidul a rămas fără grup parlamentar la Senat.

În luna februarie, deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunțat în plenul Camerei Deputaților constituirea unui nou grup parlamentar, „Uniți pentru România”, din care fac parte 19 deputați proveniți din Partidul Oamenilor Tineri (POT).