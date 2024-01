Reacție dură la ideea AUR că România ar trebui să anexeze părți din Ucraina: „Ce tembel. Același lucru îl vrea și Putin“

Filologul și eseistul Adrian Papahagi taxează dur declarațiile lui Claudiu Târziu, lider al senatorilor AUR, care a cerut reîntregirea României, inclusiv cu părți din Ucraina, în contextul în care țara vecină se află în război cu Rusia.

„Ce tembel, acest Târziu, care visează ca România să anexeze bucăți din Ucraina. Același lucru îl vrea și Putin: să înceapă și Ungaria, România sau, de ce nu, chiar Polonia să revendice teritorii ucrainene, sub pretextul că au fost cândva ale lor, ca să-i legitimeze lui invazia. Păi, aproape toate teritoriile din Europa au fost cândva ale altora. Ia să înceapă nemții să revendice iar Alsacia sau bucăți din Cehia și Polonia, Austria să vrea Tirolul de Sud, Ungaria să se agite iar prin Transilvania, Serbia să escaladeze conflictele depășite din fosta Iugoslavie, și ne trezim în războiul al III-lea mondial”, a scris Adrian Papahagi pe pagina sa de Facebook.

Filologul a afirmat că, din fericire, deocamdată doar Rusia are pretenția ca istoria să se întoarcă în anii 40 și a caracterizat declarațiile lui Târziu drept „suveranism de operetă”.

„Cu <suveranismul> lor de operetă, cu intelectul lor limitat și vorbăraia lor tâmpă, liderii AUR sunt un pericol pentru țara asta. Zi după zi, sprijiniți de zone gri din servicii, sau de intelectuali ajunși la neuropauză, care se ceartă cu <Occidentul> (așa, la grămadă), indivizi întârziați mintal sau țațe absolute răspândesc propaganda putinistă pe unde apucă”, a mai spus Paphagi.

Ce a spus Târziu

Claudiu Târziu, lider al senatorilor AUR, a cerut reîntregirea României, inclusiv prin părți din Ucraina, în contextul în care țara vecină se află în război cu Rusia. Poziționări asemănătoarea a avut și Diana Șoșoacă, senatoare care a depus proiecte privind alipirea unor regiuni ale altor state.

„Noi la 1859 am făcut primul pas către suveranitate, dar nu am fost cu adevărat suverani. Noi abia după Războiul de Independență ne-am căpătat suveranitatea ca stat. Și ne-am descurcat vreme de niște zeci de ani. A fost primul pas și a fost cel mai important, unirea principatelor. Fără asta nu se putea. Dar vreme de câteva zeci de ani ne-am descurcat între imperii, încercând să obținem această suveranitate”, a afirmat Claudiu Târziu, președinte al Consiliului Național al AUR, la un eveniment legat de 165 de ani de la Unirea Principatelor Române.

„Astăzi istoria ne pune iar într-un context, în care marile imperii se luptă între ele. Noi suntem la răscruce de vânturi ca de obicei și trebuie să ne descurcăm cu aceste mari imperii, pentru a ne obține suveranitatea sau pentru a ne păstra și a o întregi. Nu vom fi suverani cu adevărat decât după ce vom reîntregi statul român în granițele lui firești. Basarabia nu poate fi uitată. Ea trebuie să vină acasă. Bucovina de Nord nu poate fi uitată, sudul Basarabiei nu poate fi uitat, ținutul Herța, Transcarpatia, tot ce a fost și este al națiunii române trebuie să se întoarcă în granițele aceluiași în stat. Acesta e idealul pe care nu avem voie să îl uităm, să-l igonărm sau asupra căruia să tăcem”, mai afirmat Claudiu Târziu.

Poziționare revizionistă și anti-Ucraina a lui Șoșoacă

Senatul a respins, în calitate de for decizional, un proiect pentru anexarea unor teritorii ale Ucrainei, dar și unul privind unirea cu Republica Moldova, ambele fiind inițiate de senatoarea Diana Șoșoacă, la jumătatea lunii noiembrie.

Într-unul dintre proiecte, Diana Șoșoacă propune denunțarea de către România a Tratatului cu privire la relatiile de buna vecinatate și cooperare dintre Romania și Ucraina, semnat la Constanța la 2 iunie 1997 și publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 16 iulie 1997. Deputata mai propune și anexarea mai multor teritorii ale Ucrainei.

„Niciodată nu am fost la masa tratativelor, ci mereu am suportat deciziile altora. În contextul actual, când deja se preconizează negocieri pentru refacerea unor mari teritorii din interese economice și politice, România trebuie să își joace cartea inteligent, cu mult curaj și aplomb, alături de marile puteri. Demersul subsemnatei deschide negocierile la masa mai marilor lumii, pentru reîntregirea României mari, prin unirea cu Republica Moldova și a teritoriilor deținute ilegal de Ucraina, mai ales în virtutea Rezoluției Congresului American 148 din 28 iunie 1991 care menționa sprijinul pentru recuperarea Bucovinei de Nord”, a scris Diana Șoșoacă în expunerea de motive.

Discursuri cu tentă revizionistă a avut în ultimii doi ani și Viktor Orban, premier al Ungariei, care nu s-a ferit să facă anumite gesturi provocatoare legate de revenirea țării sale la dimensiunile de dinainte de Trianon.