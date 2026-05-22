search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul își reconstruiește baza industrial-militară mai repede decât se anticipa. Producția de drone a fost deja reluată, arată rapoartele SUA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Teheranul a reluat deja o parte din producția de drone pe parcursul armistițiului de șase săptămâni început la începutul lunii aprilie. Acesta este un semnal clar că republică islamică își reface rapid capacitățile militare afectate de atacurile americano-israeliene, conform unor surse familiare cu evaluările serviciilor de informații din Statele Unite. Mai mult, surse oficiale indică faptul că ritmul de reconstitutire a forțelor iraniene depășește cu mult estimările inițiale ale Pentagonului.

Bază subterană de drone iraniene/FOTO:Arhiva
Bază subterană de drone iraniene/FOTO:Arhiva

Refacerea infrastructurii militare — inclusiv înlocuirea siturilor de rachete, a lansatoarelor și a capacităților de producție pentru sistemele de arme cheie distruse în timpul conflictului recent — demonstrează că Iranul rămâne o amenințare majoră la adresa aliaților regionali ai Washingtonului, în cazul în care președintele Donald Trump va decide reluarea campaniei de bombardamente. De asemenea, această dinamică pune sub semnul întrebării retorica oficială privind eficiența pe termen lung a atacurilor aliate.

În timp ce durata necesară pentru repornirea liniilor de producție variază în funcție de complexitatea componentelor, anumite estimări ale serviciilor de informații americane arată că Iranul ar putea să își refacă complet capacitatea de atac cu drone în doar șase luni.

„Iranienii au depășit toate termenele pe care comunitatea de informații le anticipase pentru reconstituirea forțelor”, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

Cum fentează Teheranul blocada

Atacurile cu drone reprezintă o preocupare majoră pentru aliații regionali ai SUA. Dacă ostilitățile vor fi reluate, Iranul ar putea compensa arsenalul de rachete balistice — semnificativ degradat — printr-o utilizare masivă a dronelor, capabile să lovească ținte din Israel și din statele din Golf.

Președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu reluarea operațiunilor de luptă dacă cele două țări nu ajung la un acord ferm pentru încheierea războiului. Recent, liderul de la Casa Albă a afirmat public că s-a aflat „la o oră distanță” de a ordona noi bombardamente, ceea ce înseamnă că noua producție militară a Iranului ar putea intra rapid în ecuație.

Conform analizelor, capacitatea Teheranului de a se reinventa atât de rapid se datorează parțial sprijinului logistic primit din partea Rusiei și Chinei, dar și faptului că loviturile americano-israeliene nu au provocat daunele totale scontate. De exemplu, sursele indică faptul că Beijingul a continuat să furnizeze componente esențiale pentru fabricarea rachetelor, deși acest flux a fost parțial limitat de blocada navală impusă de SUA.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat direct China că oferă Iranului tehnică de producție militară, acuzație respinsă ferm de Ministerul de Externe de la Beijing, care a calificat declarațiile drept „lipsite de fundament real”.

Contradicții la vârful armatei americane

Evaluările recente arată că războiul a slăbit armata iraniană, dar nu a distrus-o. Aproximativ două treimi din lansatoarele de rachete ale Teheranului au supraviețuit campaniei aeriene, un procent mai mare decât cel estimat în primăvară, pe fondul armistițiului care le-a permis inginerilor militari să scoată la suprafață echipamentele îngropate sub dărâmături. De asemenea, stocul de drone a rămas intact în proporție de 50%, iar rachetele de croazieră destinate apărării de coastă sunt operaționale, menținând ridicat riscul pentru traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz.

Această realitate de pe teren intră însă în contradicție flagrantă cu declarațiile oficiale ale comandanților militari americani. Recent, amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a susținut în fața Congresului că operațiunea aliată a distrus 90% din baza industrială de apărare a Iranului, asigurând că regimul nu se va putea reface „timp de ani de zile”.

Raportul serviciilor de informații sugerează o concluzie mult mai realistă și îngrijorătoare: avariile suferite de fabricile de armament ale Teheranului au dat înapoi programul militar cu doar câteva luni, nu cu ani de zile. Având încă o infrastructură industrială parțial funcțională și canale de aprovizionare deschise, Iranul demonstrează o reziliență care forțează Washingtonul să își recalculeze strategia de descurajare în Orientul Mijlociu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
digisport.ro
image
Brooke Shields, la 60 de ani, despre operațiile estetice: „Mi-e teamă să nu mai arăt ca mine”
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Când intră pensiile în luna iunie 2026. Posibile întârzieri din cauza minivacanței
playtech.ro
image
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
digisport.ro
image
Aceste două zodii vor avea cea mai bună vară în 2026. Norocul nu se va lăsa prea mult așteptat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificare privind vechimea în muncă la pensie. Va intra în vigoare la 1 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Prețuri piperate în Piața Obor. Natalia Guberna: „Cireșele sunt mai scumpe decât carnea!” Cât costau, de fapt, în comunism?
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer