Care sunt șansele moțiunii împotriva premierului Bolojan. Victor Ponta: „ Trece, nu trece. Nu știu dacă mă întrebați astăzi. Eu cred că e fifty-fifty”

Victor Ponta a analizat șansele moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan și a avertizat că, dincolo de votul din Parlament, adevărata problemă ar putea apărea după, în cazul unui guvern minoritar.

Invitat marți, 28 aprilie, la Interviurile „Adevărul”, el a vorbit despre dificultățile pe care le-ar întâmpina un eventual guvern minoritar format din PNL și USR.

Victor Ponta a analizat situația din perspectiva propriei experiențe de premier și a amintit că, în timpul mandatului său, a fost vizat în repetate rânduri de moțiuni de cenzură, care nu au reușit, însă, să îl înlăture de la conducerea Guvernului.

„Ca prim-ministru, am fost supus o dată la șase luni unei moțiuni de cenzură. N-au trecut niciodată. Și pe mine m-a schimbat doamna Kovesi cu dosarele. Nu m-a schimbat Parlamentul”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a subliniat însă că actualul context politic este diferit față de episoadele anterioare, tocmai pentru că nu există o imagine clară asupra scenariului de după votul moțiunii.

„Acum e o situație diferită totuși, față de ce s-a întâmplat înainte, pentru că nu prea știe nimeni ce urmează. Vedeți, toată lumea se concentrează normal pe momentul moțiunii. Trece, nu trece. Nu știu dacă mă întrebați astăzi. Eu cred că e fifty-fifty”, a spus fostul premier.

În opinia sa, dezbaterea publică este concentrată aproape exclusiv pe șansele ca moțiunea să treacă, însă puțini discută despre capacitatea unui eventual guvern minoritar de a funcționa în mod real într-un Parlament fragmentat.

Victor Ponta a explicat că, dacă moțiunea nu va trece, actuala formulă de guvernare ar putea continua, însă cu probleme serioase de legitimitate politică și de susținere parlamentară.

„Ok, dacă nu trece moțiunea, rămâne domnul Bolojan cu USR la guvernare. Dincolo de problema de legitimitate, că totuși ești partidul de pe locul trei și de pe locul patru împreună, cred că au luat vreo 25% din voturi, cum facem în practică?”, a întrebat el retoric, ridicând problema implementării reformelor majore într-un astfel de context şi subliniind că simpla supraviețuire parlamentară nu este suficientă pentru a conduce eficient.

„Cum reușești să treci reforme importante? Adică, trebuie să vrea și Grivei, cum se spune, trebuie să vrea și poporul, dar poporul nu vrea”, a mai spus Victor Ponta.