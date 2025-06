Ieșiri mai puține, așteptări mai mari. Cum s-a schimbat relația românilor cu restaurantele

Piața HoReCa a trecut printr-o mai mare instabilitate în prima jumătate din 2025 comparativ cu 2024, studiile de specialitate arătând că românii ies deja mai rar la restaurant, iar când o fac au așteptări mai mari și vor experiențe memorabile.

Contextul economic a devenit mai impredictibil, afectând în mod direct comportamentul consumatorilor și sustenabilitatea afacerilor, atrag atenția reprezentanții HoReCa. Deși se observă o restabilizare a pieței, discuțiile despre majorarea TVA provoacă neliniște printre operatorii din domeniu.

„HoReCa este o industrie foarte sensibilă la ceea ce se întâmplă politic și economic, fapt pentru care prima jumătate a fost destul de dificilă, mai ales într-un context tensionat. În comparație cu 2024, lucrurile au părut mai instabile, iar operatorii din industrie au resimțit din plin nesiguranța pieței. În același timp, românii au avut mai multă prudență în consum, scăzând frecvența ieșilor la restaurant.

Totuși, în ultimul timp se simte o redresare: oamenii revin în restaurante, turiștii încep să miște piața, iar apetitul pentru experiențe de calitate revine treptat. Atmosfera generală devine mai optimistă, iar HoReCa se repoziționează, adaptându-se noilor cerințe și pregătindu-se pentru a doua jumătate a anului cu mai multă încredere”, a declarat Ana Savin, proprietarul unui restaurant nice dining.

Majorarea TVA ar dezechilibra HoReCa

După o perioadă grea marcată de pandemie și crize economice, stabilitatea din HoReCa este în continuare fragilă. În acest context, orice decizie fiscală neașteptată ar putea dezechilibra complet industria. Discuțiile recente despre o posibilă majorare a TVA-ului pentru HoReCa creează incertitudine și îngrijorare.

„HoReCa revine pe o linie de echilibru la jumătatea acestui an, pe care sperăm să și-o mențină și să nu fie vizată de eventuale decizii nefavorabile industriei, mai ales că discuțiile despre o majorare TVA provoacă neliniște. O creștere a TVA-ului ar fi un pas înapoi pentru HoReCa. Ar reduce marjele de profit, ar forța creșterea prețurilor pentru consumatori și, implicit, ar descuraja consumul de servicii de ospitalitate. HoReCa abia începe să respire din nou. E nevoie de măsuri care să susțină, nu să îngreuneze”, a spus ea.

Operatorii din HoReCa își regândesc strategiile, își diversifică serviciile și se pregătesc pentru o vară care ar putea schimba favorabil direcția acestui an. Sezonul de vară 2025 are potențialul să revigoreze piața – dar ca acest lucru să se întâmple HoReCa are nevoie de stabilitate și încredere, a adăugat Savin.

Românii ies mai rar la restaurant, dar au așteptări mai mari

Preferințele românilor s-au schimbat considerabil în ultimii ani. Dorința de experiențe culinare personalizate și memorabile definește comportamentul clienților în 2025. Tendințele în meniu și concepte se îndreaptă către ingrediente locale și preparate personalizate, adaptate preferințelor lor. Experiențele interactive, precum definitivarea preparatelor la masă sau meniurile sezoniere, câștigă popularitate. O abordare autentică și orientată spre nevoile clientului va defini succesul.

„Românii ies mai rar, dar când o fac, așteaptă excelență. Oamenii vin la restaurant pentru a se bucura de viață și vor o poveste în farfurie, un ambient care îi deconectează, un serviciu impecabil. Acesta este noul standard în HoReCa, iar cine nu se adaptează, riscă să rămână în urmă. Într-o lume grăbită, clienții caută tot mai mult momente de răsfăț autentic. Noi am mizat pe un concept nou în România - nice dining prin care propunem porții generose, gust rafinat și plating spectaculos. De asemenea, mizăm pe atmosferă, detalii care să impresioneze servirea la masă și o relație sinceră cu oaspeții noștri – iar acest lucru începe să se vadă și în fidelitatea lor.

Ieșirea la restaurant este tot mai mult despre experiență, despre emoțiile și trăirile avute în cadrul restaurantului. Iar localurile trebuie să se adapteze constant. Vor face diferența cele care vor înțelege conceptul de ospitalitate, își vor surprinde plăcut mereu clienții și vor face schimbări care să impresioneze”, spune specialistul.