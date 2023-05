PSD, explicații despre proiectul separării copilului de familie: Nimeni nu le va lua românilor copiii

PSD susține, într-un comunicat de presă, că prin legea privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie se dorește păstrarea copiilor în familiilor lor, alături de părinți. Social-democrați precizează că „nimeni nu va lua românilor copiii”.

„Nimeni nu va lua românilor copiii! Adopțiile internaționale, de către cetățenii străini, sunt interzise în România de 22 de ani”, arată PSD.

PSD precizează că ideea de bază a legii, după care au fost gândite toate măsurile și stabilite toate mecanismele de acțiune și de intervenție este păstrarea copiilor în familiile lor, alături de părinți.

„Toate etapele care vizează prevenirea separării copilului de familie sunt gândite pentru a identifica acele soluții de sprijin pentru familiile aflate în dificultate să-și poată ține în continuare copiii acasă, fără să-i priveze de lucrurile de strictă necesitate de care au nevoie și de serviciile esențiale pentru dezvoltarea lor (școală, asistență medicală), astfel încât să NU ajungă în punctul în care să ceară stabilirea unei măsuri de protecție din partea statului pentru copii”, se arată în comunicatul PSD.

De asemenea sursa citată arată că scopul proiectului de lege este „să avem copii sănătoși, educați, care pornesc în viață cu șanse egale și au parte (cel puțin) de condițiile minime obligatorii unei dezvoltări adecvate. Iar acești copii să crească în familiile lor”.

„O dezvoltare adecvată înseamnă un copil care are parte obligatoriu de câteva lucruri de bază: are ce mânca și nu merge niciodată la culcare flămând, are întotdeauna îmbrăcăminte adecvată, merge la școală, este înscris la un medic de familie care îl monitorizează, acolo unde este cazul, pentru afecțiuni de care suferă și îi administrează tratamentul potrivit și se asigură, printre altele, că are acces inclusiv la vaccinurile din schema națională de imunizare, recomandate de medici tuturor celorlalți copii. În momentul în care familia, din diferite motive (materiale, sociale, din cauza educației precare, a unor probleme medicale, etc) nu este în măsură să asigure aceste toate cele de mai sus, autoritățile au obligația să intervină și să ofere sprijin. Acest sprijin este reglementat de legea prevenirii separării”, arată social-democrații.

PSD precizează că familiile din situațiile prezentate anterior sunt identificate la nivel local, sunt înregistrate în Observatorul Copilului, iar Primăriile vor lucra cu aceste familii pentru a preveni situațiile de separare: „Astfel, copiii care provin din familii cu lipsuri materiale vor putea veni în centrele de zi unde vor primi mâncare și ajutor la școală, cei cu risc de abandon școlar vor fi ajutați să meargă la școală, cei care nu sunt în evidențele niciunui medic vor fi înscriși la medici de familie, cei fără acte vor fi înregistrați”.

„Legea urmărește întărirea capacității primăriilor de a sprijini familiile în dificultate sa își crească copiii. Mai clar, autoritățile locale intervin doar în momentul în care familia este în dificultate/imposibilitate (temporară sau permanentă) de a asigura copiilor toate condițiile de bază de care au nevoie pentru creșterea și dezvoltarea lor. Iar soluțiile oferite de primării sunt TOCMAI pentru ca acești copii sa NU ajungă în grija statului! Rolul autorităților locale este de a le asigura copiilor posibilitatea de a beneficia de drepturile pe care le au (la sănătate, la educație, la o îngrijire adecvată)”, arată social-democrații în comunicat.

Interpretările eronate, dezmințite de PSD

Social democrații susțin că afirmația care susține că copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate vor fi separați de familie este falsă.

„Familiile în care unul sau ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate vor fi în atenția SPAS, având în vedere că, la plecarea în stăinătate părinții sunt obligați, conform legii, să declare în grija cui rămân copiii; această monitorizare are loc strict în interesul copilului, astfel încât acesta să aibă parte de toate condițiile adecvate creșterii și dezvoltării sale normale, în absența părinților. Familiile sau persoanele în grija cărora vor rămâne acești minori vor fi sprijinite, în măsura în care este nevoie, astfel încât să le poată asigura acestor copii îngrijirea de care au nevoie (hrană și îmbrăcăminte adecvată, acces la educație și la servicii medicale, etc)”, arată PSD.

O altă afirmația falsă este care susține că copiii din familii sărace, cu dizabilități sau lipste de educație, vor fi luați de lângă părinți.

„Principalul scop al legii este exact acela de a veni în ajutorul familiilor din medii vulnerabile, aflate în situații dificile – fie materiale, fie medicale, fie de altă natură – astfel încât aceste familii să-și poată crește în continuare copiii acasă, dar, în același timp să le și dea acestora posibilitatea să aibă parte de toate cele necesare dezvoltării lor adecvate din toate punctele de vedere. Aceste familii vor fi identificate, înregistrate în Observatorul Copilului și monitorizate la nivelul autorităților locale. Pentru copiii din aceste familii au fost gândite centrele de zi – aceștia vor putea veni acolo și vor avea parte de o masa caldă, vor primi ajutor la teme, îndrumare și consiliere psihologică, atât ei, cât și părinții, iar seara se vor întoarce acasă, în familii!”, arată sursa citată.

Totodată, PSD susține și că afirmația care susține că crearea Observatorului Copilului încalcă drepturile fundamentale ale copiilor este falsă.

„Observatorul Copilului va deveni instrumental de bază care va ajuta autoritățile, la nivel local, să intervină punctal, rapid și eficient în toate acele situații în care copiii au nevoie de sprijin și de ajutor. Odată identificati și înscrisi în Observatorul Copilului, toate acele familii din mediile vulnerabile vor fi în atenția autorităților locale pentru a se stabili un plan de sprijin pe termen scurt și mediu, astfel încât să fie ajutate SĂ-ȘI ȚINĂ COPIII ACASĂ, ÎN FAMILIE. Datele lor personale vor fi introduse în Observatorul Copilului cu acordul lor, în lipsa acestora fiind imposibil de acordat serviciile de sprijin de care au nevoie. Identificarea problemelor și găsirea soluțiilor pentru remedierea acestora stau la baza acordării serviciilor asistenței sociale”, explică PSD.