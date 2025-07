Primarul PSD al Buzăului dă vina pe Marcel Ciolacu pentru situația financiară a țării. „Aşteaptă să-şi rupă gâtul primul-ministru”

Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a declarat vineri că fostul premier Marcel Ciolacu are o mare vină pentru situaţia financiară a ţării. Acesta a afirmat, de asemenea, că măsurile decise de Guvernul Bolojan sunt necesare.

Constantin Toma consideră corecte măsurile fiscale anunţate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

"Aceste măsuri sunt necesare. Bineînţeles că vor afecta pe toată lumea şi TVA-ul şi, indirect, consumul (...), dar această măsură părerea mea e că a fost luată pentru a creşte încrederea partenerilor finanţatori şi a Comisiei Europene (...). Dar dacă nu vor fi dublate de măsuri luate în economie, în sensul în care să dezvoltăm, să aducem investitori noi, cei care sunt deja în România să capete încredere şi să-şi dezvolte afacerile, nu ne va fi bine", a spus edilul, potrivit News.ro.

Totodată, acesta a criticat conducerea propriului partid, reluând şi criticile legate de faptul că echipa de conducerea nu s-a schimbat fundamental.

"PSD este liniştit, aşteaptă să-şi rupă gâtul primul-ministru. Ce să vă spun, eu sunt critic acum cu partidul meu, pentru că a luat cele mai proaste măsuri în ultimii doi ani, legat de zona bugetară şi acum ei susţin că domnule, noi n-am făcut nimic, că de fapt, a venit aşa, de la Sfântul Duh situaţia asta peste noi (...). Au intrat la Putere, dar stau liniştiţi aici, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Este aceeaşi echipă la conducere, nu se întâmplă nimic, s-a creat o mare diferenţă între actuala care este şi fosta conducere şi restul partidului şi practic, în momentul ăsta, deciziile sunt la cei cinci-şase oameni care sunt acolo şi se rotesc între ei. Nu mai este o legătură cu poporul a PSD-ului, în momentul ăsta, o parte s-au dus la AUR, foarte mulţi, asta este!", a mai spus el.

Primarul Buzăului l-a criticat aspru pe fostul premier Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că nu își asumă vina pentru situația financiară în care se află România.

"Am citit şi eu o declaraţie a lui Marcel Ciolacu, care din păcate, el nu recunoaşte nimic. Domnule, hai să fim responsabili, ai o mare vină, Marcel Ciolacu, în această situaţie!", a spus acesta.

Afirmații vin în contextul în care fostul premier Marcel Ciolacu a criticat, joi, măsurile "oarbe" de austeritate propuse de Guvernul Bolojan, despre care susţine că vor afecta în mod grav economia țării.

"Frica de «junk» – motiv pentru austeritate oarbă?! Cine profită, de fapt, de panica indusă populației și firmelor românești?Am plătit prețul politic pentru greșelile mele. Am făcut un pas în spate, convins că, după un an super-electoral, care s-a prelungit nepermis de mult, România are nevoie de noi lideri. Decidenți care, încărcați cu energie și credibilitate, să poată continua traiectoria de dezvoltare a țării. Aud, însă, tot mai des în ultima perioadă acuzații dure și teorii alarmiste despre așa-zisul «dezastru economic» în care am lăsat România", a spus Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.