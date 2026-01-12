Lifting de sprâncene, liftingul facial și ce alte proceduri estetice sunt la mare cerere în 2026?

2026 amplifică interesul pentru procedurile estetice. Ce se schimbă însă, este interesul nu doar de a avea parte de îmbunătățiri, ci și de a obține rezultate cât mai naturale. Îmbunătățirile ar trebui să fie subtile, nimic ostentativ.

Iată care sunt cerințele mai des întâlnite în cabinetele medicilor chirurgi esteticieni:

1 Liftingul de sprâncene direct

Ce presupune? Este o procedură chirurgicală, prin care sprâncenele sunt repoziționate. Scopul este de a întineri aspectul. Procedura de acest tip este preferată de cei care caută lifting sprancene Bucuresti (caută clinici din capitală, pentru că au diversitate mai mare poate față de piața locală) și își doresc să reducă din aspectul obosit, încruntat și care doresc să aibă rezultate naturale. De altfel, liftingul de sprâncene direct este o intervenție de scurtă durată, realizată sub efectul anesteziei locale, fără să necesite internare.

2 Lifting facial (total, temporal, midface)

Liftingul facial este intervenția chirurgicală care restabilește conturul feței, reduce pliurile și reîntinerește. Printr-o astfel de procedură, pacientul scapă de pielea lăsată și de semnele de îmbătrânire. Sunt mai multe tipuri de lifting facial, trecem în revistă cele trei variante și explicațiile acestora, precum și diferențele notabile:

- Liftingul facial total + liftingul de gât, corectează lăsarea pielii de la nivelul obrajilor, precum și șanțurile nazolabiale adânci și excesul de piele lăsată în zona gâtului. Presupune intervenția chirurgicală completă, cu incizii realizate la nivelul tâmplelor, urechilor și în zona gâtului. De regulă intervenția este recomandată persoanelor de 45-65+ ani, care au semne vizibile de îmbătrânire.

- Liftingul facial temporal este recomandat pacienților începând cu vârstă de 35+, care își doresc să corecteze aspecte precum: sprâncenele căzute, care le fac privirea să pară mai obosită și mai încruntată sau care au laxitate în zona tâmplelor.

- Nu în cele din urmă, liftingul facial midface corectează obrajii căzuți și pierderea de volum de la pomeți. Procedura aceasta presupune incizii mai puține, decât un lifting facial total. Liftingul midface se asociază de cele mai multe ori cu liftingul temporal. Este potrivit pacienților de 35+ ani, care au obrajii lăsați.

3 Blefaroplastia (superioară, inferioară, totală)

Un alt tip de lifting, de data aceasta care se referă la pleoape, rămâne în atenția publicului în 2026. Cei care caută clinica blefaroplastie Bucuresti aduc confirmarea, blefaroplastia este una din cele mai cerute intervenții. Scopul? Un look mai odihnit, un chip mai întinerit, având în vedere că procedura implică îndepărtarea excesului de piele și/sau de grăsime de pe pleoape.

Întrebări frecvente

1. Pot fi procedurile combinate?

Da, abordarea medicilor chirurgi esteticieni este personalizată. Depinde de particularitățile de caz, însă în general, liftingul temporal spre exemplu poate fi combinat cu liftingul midface, în aceeași intervenție poate intra în discuție (și în execuție) și o blefaroplastie.

2. De la ce vârstă sunt recomandate procedurile invazive, chirurgicale, cu scop estetic?

Blefaroplastia poate fi o opțiune și pentru pacienții foarte tineri. Liftingul facial total, de regulă este recomandat celor din categoria de vârstă 45-60 de ani.

3. În cât timp se recuperează un pacient după o intervenție de lifting de sprâncene direct, lifting facial sau blefaroplastie?

Durata recuperării diferă în funcție de tipul procedurii. Liftingul de sprâncene direct presupune, de regulă, o recuperare rapidă, de câteva zile până la 1-2 săptămâni. Blefaroplastia necesită un timp de recuperare similar, iar în cazul liftingului facial, recuperarea este mai amplă și poate dura câteva săptămâni.

Mini-rezumat

În 2026, pacienții din cabinetele medicilor esteticieni își doresc să aibă parte de proceduri adaptate fizionomiei proprii, nu standardizate. Cer intervenții menite să le păstreze expresivitatea feței, cu rezultate naturale. Ne îndepărtăm de exces și ne apropiem de chirurgia estetică adusă la rang de artă și rafinament.

Liftingul de sprâncene direct, liftingul facial (total, temporal sau midface) și blefaroplastia se află în topul cerințelor, fiecare adresând nevoi specifice și categorii diferite de pacienți. Alegerea corectă a procedurii depinde de vârstă, gradul de laxitate și obiectivele estetice ale fiecărei persoane.

Sursa foto: freepick