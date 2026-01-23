Cum vor circula mijloacele de transport public în Cluj de Ziua Unirii. Mai multe linii vor fi suplimentate

Compania de Transport Public Cluj (CTP) a anunțat un progam special pentru mijloacele de transport în comun, în 24 ianuarie 2026, de Ziua Unirii Principatelor Române.

Tramvaiele, troleibuzele și autobuzele Companiei de Transport Public Cluj vor circula după un program diferit de Ziua Unirii Principatelor Române. Într-un comunicat oficial, reprezentanții companiei au făcut câteva precizări.

„Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în data de 24 ianuarie 2026, transportul public de călători se va desfășura între orele 06:00 – 23:00, conform programului de circulație valabil pentru zilele de duminică. Totodată, în după-amiaza zilei de 24 ianuarie 2026, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în Piața Unirii, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va suplimenta capacitatea de transport pe principalele linii care asigură legătura dintre cartiere și zona centrală a municipiului, pentru a veni în sprijinul participanților la evenimente”, a transmis CTP.

Două linii de troleibuz și trei de autobuz vor fi suplimentate, mai anunță Compania de Transport Public Cluj.

„Vor fi suplimentate următoarele linii de transport public: 6, 9, 24B, 25, 30 și 35. Programele detaliate de circulație pentru aceste linii vor putea fi consultate: pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil: TRANZY. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. recomandă călătorilor să utilizeze mijloacele de transport în comun pentru deplasarea către și dinspre zona centrală, pentru a evita aglomerația și restricțiile de trafic.Cu ocazia sărbătoririi Micii Uniri, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. urează tuturor cetățenilor: „LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”, au mai precizat reprezentanții Companiei de Transport Public Cluj.